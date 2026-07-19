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Σε νέα προκλητική δήλωση προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών που αναφέρθηκε ξανά σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη σε ανακοίνωσή του, μεταδίδοντας τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι Ελλάδα είναι η χώρα που παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Αφορμή για την διατύπωση των κατηγοριών σε βάρος της Ελλάδας αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

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Η απόφαση ελήφθη με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση.

Η προκλητική ανακοίνωση του Οντζού Κετσελί

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, αναφέρει:

«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει ακόμη οκτώ δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με την αιτιολογία του ανεπαρκούς αριθμού μαθητών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον στα 76.

Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές της πρώτης τάξης στο 1ο Τουρκικό Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στη σταδιακή αποδυνάμωση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης.

Καλούμε εκ νέου την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να αποφεύγει την εφαρμογή των αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, καθώς και των συστάσεων των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της.»