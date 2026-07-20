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Η 20ή Ιουλίου 1974 δεν αποτελεί απλώς την ημερομηνία της τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης στην Κύπρο. Αποτελεί το σημείο καμπής από το οποίο η Ανατολική Μεσόγειος εισήλθε σε μια νέα γεωπολιτική εποχή, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, το Κυπριακό παραμένει ένα από τα μακροβιότερα άλυτα διεθνή ζητήματα. Το 2026 εμφανίζεται νέα κινητικότητα για την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της σταδιακής αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και της επανεξέτασης του συστήματος ασφαλείας που εγκαθιδρύθηκε μετά το 1960.

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Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τοποθετήσεις επαναλαμβάνουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι μια βιώσιμη λύση προϋποθέτει την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της παρουσίας ξένων στρατευμάτων.

Για να κατανοήσει όμως κανείς το σημερινό αδιέξοδο, πρέπει να επιστρέψει στο καλοκαίρι του 1974 και σε ορισμένες κρίσιμες πτυχές που συχνά υποβαθμίζονται.

Από τον Αττίλα Ι στον Αττίλα ΙΙ -H δημιουργία των τετελεσμένων

Η πρώτη φάση της τουρκικής επιχείρησης, ο λεγόμενος «Αττίλας Ι», δεν είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη της έκτασης που θα καταλάμβανε τελικά η Τουρκία.

Στις 20 Ιουλίου 1974 οι τουρκικές δυνάμεις πραγματοποίησαν απόβαση στην περιοχή της Κερύνειας, υποστηριζόμενες από αεροπορικές επιχειρήσεις και ναυτικές δυνάμεις. Μέχρι την εκεχειρία της 22ας Ιουλίου είχαν δημιουργήσει ένα στρατηγικά σημαντικό προγεφύρωμα που συνέδεε την περιοχή της Κερύνειας με τον θύλακα της Λευκωσίας.

Ωστόσο, η έκταση αυτή απείχε σημαντικά από τα εδαφικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν αργότερα.

Η μεγάλη αλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών της Γενεύης. Στις 14 Αυγούστου 1974 ξεκίνησε ο «Αττίλας ΙΙ» και μέσα σε λίγες ημέρες οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν περίπου το 36-37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκαλώντας τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελληνοκυπρίων και τη δημιουργία μιας διαιρεμένης πραγματικότητας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

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Η στρατιωτική επιχείρηση δεν δημιούργησε απλώς μια γραμμή αντιπαράθεσης. Δημιούργησε ένα νέο γεωπολιτικό δεδομένο: ένα νησί στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρισμένο μεταξύ μιας διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και μιας περιοχής που τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της Τουρκίας.

Από τον γεωγραφικό διαχωρισμό στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία

Ένα σημαντικό ιστορικό στοιχείο είναι ότι το καλοκαίρι του 1974 η τουρκική πλευρά δεν είχε ακόμη διατυπώσει τη μεταγενέστερη θέση περί «δύο κυρίαρχων κρατών».

Η βασική επιδίωξη ήταν ένας γεωγραφικός διαχωρισμός με ισχυρή τουρκοκυπριακή αυτοδιοίκηση και σαφή εδαφικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων.

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Η λογική αυτή αποτέλεσε έναν από τους προδρόμους της μεταγενέστερης ομοσπονδιακής συζήτησης, χωρίς όμως να ταυτίζεται με το μοντέλο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπως διαμορφώθηκε αργότερα μέσα από τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών.

Η μετάβαση προς τη λύση της ομοσπονδίας έγινε σταδιακά, κυρίως μέσω των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου του 1977 και του 1979 μεταξύ Μακαρίου – Ντενκτάς και Κυπριανού – Ντενκτάς, καθώς και μέσα από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Έτσι, η ομοσπονδία δεν προέκυψε ως αρχική κοινή επιλογή των δύο πλευρών το 1974, αλλά ως ένας συμβιβαστικός μηχανισμός που αναπτύχθηκε μετά τη δημιουργία των νέων πραγματικοτήτων στο έδαφος.

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Η διάσταση του πληροφοριακού πολέμου

Μια ακόμη λιγότερο γνωστή παράμετρος αφορά τον ρόλο της πληροφορίας και της παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Υπάρχουν αναφορές σε επιχειρήσεις παραπλάνησης μέσω ασυρμάτων και στη δημιουργία σύγχυσης σχετικά με πιθανά σημεία τουρκικής δράσης σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Ο στόχος ήταν η διάσπαση των αμυντικών δυνάμεων, η καθυστέρηση λήψης αποφάσεων και η δημιουργία αβεβαιότητας στο επιχειρησιακό επίπεδο.

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Το 1974 αποδείχθηκε ότι η στρατιωτική ισχύς δεν κρίνεται μόνο από τον αριθμό των μονάδων και των οπλικών συστημάτων, αλλά και από την ποιότητα της πληροφορίας, την ταχύτητα αντίδρασης και την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού.

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Το διεθνές πλαίσιο -από το Ψήφισμα 353 έως σήμερα

Ήδη από τις 20 Ιουλίου 1974 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το Ψήφισμα 353, ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τερματισμό της ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, η παρουσία σημαντικών τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα κατεχόμενα παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα που καθορίζουν το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας.

Για την ελληνοκυπριακή πλευρά, η αποχώρηση στρατευμάτων και η κατάργηση των μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση πραγματικής κυριαρχίας.

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Για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά, οι εγγυήσεις ασφαλείας και κάποια μορφή στρατιωτικής παρουσίας εξακολουθούν να θεωρούνται απαραίτητες για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.

Αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα του Κυπριακού. Οι δύο πλευρές δεν διαφωνούν μόνο στο μοντέλο διακυβέρνησης, αλλά στην ίδια την έννοια της ασφάλειας.

Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα της Ανατολικής Μεσογείου

Το Κυπριακό του 2026 δεν είναι το Κυπριακό του 1974, ούτε καν του 2004.

Η Ανατολική Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε περιοχή αυξημένου στρατηγικού ανταγωνισμού λόγω της ενέργειας, των θαλάσσιων ζωνών και της αντιπαράθεσης για τους περιφερειακούς συσχετισμούς ισχύος.

Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, αλλά και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, έχουν αυξήσει τη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου.

Για την Τουρκία, η Κύπρος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών και στη συνολική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 προσέφερε ένα σημαντικό διπλωματικό και πολιτικό πλεονέκτημα, μετατρέποντας το Κυπριακό από διμερές ελληνοτουρκικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό ζήτημα ασφάλειας και διεθνούς δικαίου.

Η ενεργειακή διάσταση δημιουργεί ταυτόχρονα κίνητρα συνεργασίας αλλά και νέες πηγές έντασης.

Το 2026• παράθυρο ευκαιρίας ή επανάληψη του παρελθόντος;

Η Τουρκία σήμερα επιδιώκει βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομική σταθερότητα και αναβάθμιση του διεθνούς της ρόλου.

Το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην ευρωπαϊκή της πορεία και στις σχέσεις της με αρκετούς δυτικούς εταίρους.

Από την άλλη πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σήμερα ισχυρότερα διεθνή ερείσματα από κάθε προηγούμενη περίοδο, ως πλήρες κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η κινητικότητα δεν σημαίνει αυτομάτως λύση.

Η μεγάλη πρόκληση παραμένει η εξεύρεση ενός συμβιβασμού ανάμεσα σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις:

Μιας αντίληψης που βλέπει την Κύπρο ως ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος που πρέπει να επανενωθεί.

Και μιας αντίληψης που θεωρεί ότι η διχοτομική πραγματικότητα του 1974 πρέπει να μετατραπεί σε μόνιμη πολιτική ισορροπία.

Η ιστορική ειρωνεία είναι ότι η έννοια της ομοσπονδίας, η οποία εμφανίστηκε μετά το 1974 μέσα σε ένα περιβάλλον στρατιωτικής επιβολής και δημιουργίας τετελεσμένων, αποτελεί σήμερα το επίσημο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνικής λύσης.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει.

Μπορεί η ομοσπονδία να λειτουργήσει ως γέφυρα επανένωσης ή θα παραμείνει ένας διπλωματικός συμβιβασμός που κανείς δεν είναι έτοιμος να υλοποιήσει;

Το 2026 μπορεί να ανοίξει ένα νέο παράθυρο διαπραγμάτευσης.

Δεν σημαίνει ότι άνοιξε ακόμη το παράθυρο της λύσης.