Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης αντέδρασε έντονα στη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τις πολιτικές θέσεις του νέου δημάρχου, ο οποίος είχε προκαλέσει σάλο προτείνοντας τη δημιουργία κρατικά διαχειριζόμενων παντοπωλείων.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη, ο Έλληνας μεγιστάνας ξέσπασε:

«Δεν με νοιάζουν καθόλου τα παντοπωλεία!», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για την κατεύθυνση που παίρνει η πόλη υπό τη διοίκηση του Μαμντάνι.

Ο Κατσιματίδης —ιδρυτής της Red Apple Group, μιας πολυεθνικής με δραστηριότητες στα Μέσα Ενημέρωσης, τα ακίνητα, τα ορυκτά καύσιμα και ιδιοκτήτης των αλυσίδων σούπερ μάρκετ Gristedes και D’Agostino’s— εξέφρασε έντονη ανησυχία για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Νέα Υόρκη.

«Η Νέα Υόρκη δεν αντέχει να χάσει κι άλλους κατοίκους», υπογράμμισε.



Αντιδράσεις για την αστυνομία και τους διορισμούς δικαστών

Ο επιχειρηματίας τόνισε επίσης πως ανησυχεί για το ενδεχόμενο μείωσης της αστυνομικής δύναμης και για το ποιους θα επιλέξει ο νέος δήμαρχος να διορίσει σε θέσεις δικαστών. Όπως εξηγεί η New York Post, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει την εξουσία να διορίζει εκατοντάδες δικαστές στα οικογενειακά, ποινικά, αστικά, διοικητικά και στεγαστικά δικαστήρια της πόλης, καθώς και να καλύπτει πολλές άλλες δημόσιες θέσεις.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, που στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ του κινήματος «Defund the Police», είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων το 2020, γράφοντας στο Twitter:

«Δεν χρειαζόμαστε έρευνα για να μάθουμε ότι το NYPD είναι ρατσιστικό, αντι-queer και μεγάλη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να #DefundTheNYPD».

Έκτοτε, όμως, έχει αναθεωρήσει τη στάση του, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να μειώσει ούτε τον αριθμό των αστυνομικών ούτε τον προϋπολογισμό του NYPD. Όπως ο ίδιος είπε, τα παλαιότερα σχόλιά του είχαν γίνει «από αγανάκτηση» για τη «δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ».



Ο Κατσιματίδης κάλεσε την κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εποπτεία της Νέας Υόρκης:

«Η ευθύνη τώρα βαραίνει το γραφείο της κυβερνήτριας και η Χότσουλ πρέπει να κρατήσει τον έλεγχο της πόλης», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα επιτρέψει την κακή διαχείριση των πόρων που λαμβάνει η πόλη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση:

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διασφαλίσει ώστε τα ομοσπονδιακά κονδύλια που λαμβάνει η Νέα Υόρκη να χρησιμοποιούνται σωστά», υπογράμμισε.