Σε μια αναπάντεχα ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, παρ’ όλο που οι δύο τους μέχρι πρόσφατα αντάλλασσαν σκληρές δημόσιες δηλώσεις.

Παρά τις πολιτικές διαφορές τους, εμφανίστηκαν πρόθυμοι να συνεργαστούν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Μαμντάνι-Τραμπ

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή όπου ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Μαμντάνι αν εξακολουθεί να θεωρεί τον Τραμπ «φασίστα», όπως είχε πει στο παρελθόν. Ο δήμαρχος προσπάθησε να απαντήσει διπλωματικά, εμφανώς αμήχανος, αλλά ο Τραμπ τον διέκοψε χαμογελώντας για να τον απαλλάξει από την πίεση, λέγοντάς του: «Πες το απλά… όλα καλά, είναι πιο εύκολο έτσι».

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ συνεχάρη τον Μαμντάνι για την «απίστευτη» εκλογική του νίκη, τον χαρακτήρισε «πολύ ικανό» και προέβλεψε ότι θα αποδειχθεί «εξαιρετικός δήμαρχος». Τόνισε ότι ο Μαμντάνι «νίκησε πολλούς έξυπνους ανθρώπους και μάλιστα εύκολα».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας – στέγαση, τρόφιμα, τιμές πετρελαίου – και δήλωσε πως όσο καλύτερα αποδίδει ο νέος δήμαρχος, τόσο πιο ικανοποιημένος θα είναι ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι σκοπεύει να τον στηρίξει για το καλό όλων.

🚨 Funniest. President. EVER!



REPORTER TO ZOHRAN MAMDANI: "Are you affirming you think President Trump is a FASCIST?"



MAMDANI: "I've-"



PRESIDENT TRUMP: "-that's OK. You can just say YES. It's easier than explaining it, I don't mind." *Pats Mamdani on the back*



OMG 😭😭 pic.twitter.com/vBnM9dMi8k — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 21, 2025

Ο Μαμντάνι, από τη δική του πλευρά, χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική», λέγοντας ότι κύριο θέμα ήταν το πώς θα βελτιωθεί η ζωή των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της Νέας Υόρκης, ειδικά όσων δυσκολεύονται με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής. Εξήγησε ότι η συζήτηση διαρκώς επέστρεφε στο ίδιο ερώτημα: πώς μπορούν να προσφέρουν πραγματική ανακούφιση στους πολίτες.

Reporter: "Why didn't you take the train?"



Mamdani: "I'll use every form of transit"



Trump: "If he flew that's a lot quicker, he's working very hard, that's a very long drive, Ill stick up for ya" pic.twitter.com/g8q9RCK1U1 — Polling USA (@USA_Polling) November 21, 2025

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για την ασφάλεια στους δρόμους και την παλαιότερη απειλή του να στείλει την Εθνοφρουρά στην πόλη, απάντησε ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί κοινή προτεραιότητα και για τους δύο.

Συμπλήρωσε ότι «συμφωνούμε σε πολύ περισσότερα απ’ όσο περίμενα», και μάλιστα είπε ότι θα αισθανόταν «πολύ άνετα» να ζει ο ίδιος υπό τη διοίκηση Μαμντάνι.