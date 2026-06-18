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Η Νέα Υόρκη φόρεσε τα μπλε και τα πορτοκαλί της και έζησε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές γιορτές στην ιστορία της. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οπαδοί των Νιου Γιορκ Νικς κατέκλυσαν από νωρίς τους δρόμους της πόλης για να τιμήσουν την ομάδα που έφερε ξανά το πρωτάθλημα του NBA στη Νέα Υόρκη, 53 χρόνια μετά τον τελευταίο τίτλο της.

Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και οι οικογένειές τους επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο με ανοιχτή οροφή στα χρώματα των Νικς και πέρασαν από τον θρυλικό «Canyon of Heroes», γνωρίζοντας την αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής.

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KAT and NYC Mayor Mamdani hit the "lean back" 😂 pic.twitter.com/vLBuZgRW1w — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 18, 2026

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με σημαίες της ομάδας, μουσική, συνθήματα και εικόνες που θύμιζαν μεγάλες στιγμές της αμερικανικής αθλητικής ιστορίας. Πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να βρουν το καλύτερο σημείο για να δουν από κοντά τους πρωταθλητές, ενώ κάποιοι έφτασαν μέχρι και να ανέβουν σε οροφές για να εξασφαλίσουν καλύτερη θέα.

here is Mamdani's entire speech at the Knicks parade, which is easily the best speech I've ever heard at an event of this sort pic.twitter.com/FiTxy81Yq3 — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

Στην παρέλαση βρέθηκε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τους Νικς. Φορώντας τη φανέλα της ομάδας ανέβηκε στο λεωφορείο και χόρεψε μαζί με τον σέντερ των πρωταθλητών, Καρλ Άντονι Τάουνς, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ημέρας.

Λίγο αργότερα η ομάδα έφτασε στο δημαρχείο, όπου οι παίκτες παρέλαβαν τα κλειδιά της πόλης, μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να λάβει μία αθλητική ομάδα στη Νέα Υόρκη. Το κτίριο είχε διακοσμηθεί στα χρώματα των Νικς, ενώ τα τρόπαια του Κυπέλλου ΝΒΑ, της Ανατολικής Περιφέρειας και του πρωταθλήματος τοποθετήθηκαν σε περίοπτη θέση.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, MVP των τελικών, ο οποίος δεν αποχωρίστηκε το Larry O’Brien Championship Trophy. Ο ηγέτης των Νικς μίλησε για την αμφισβήτηση που είχε δεχθεί τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας: «Όταν τους αποδείξεις ότι κάνουν λάθος, δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα».

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The view is unbelievable! Knicks fans may look like ants from a helicopter above but they have absolutely packed the streets in a jaw-dropping aerial view. pic.twitter.com/aNr848ySKn — New York Post (@nypost) June 18, 2026

Στην ιστορική στιγμή έδωσαν το παρών και μεγάλες μορφές της ομάδας, όπως ο Καρμέλο Άντονι, ο Γουόλτ «Κλάιντ» Φρέιζερ και ο Πάτρικ Γιούιν, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι, γνωστός για την αφοσίωσή του στους Νικς, χαρακτήρισε τη γιορτή μοναδική, λέγοντας πως η χαρά ανήκει σε ολόκληρη την πόλη.

Η μουσική πινελιά της ημέρας ήρθε από την Αλίσια Κις, η οποία εμφανίστηκε στην εκδήλωση, συνδέοντας τη γιορτή των Νικς με το εμβληματικό τραγούδι «Empire State of Mind», έναν ύμνο για τη Νέα Υόρκη.

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Για την ασφάλεια της παρέλασης κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί, ενώ οι χώροι θέασης κατά μήκος της διαδρομής είχαν γεμίσει αρκετές ώρες πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Η Νέα Υόρκη έζησε μία στιγμή που περίμενε για περισσότερο από μισό αιώνα και οι Νικς έγιναν ξανά το επίκεντρο μιας ολόκληρης πόλης.