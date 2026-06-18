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Οι New York Knicks ζουν ιστορικές στιγμές μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, του πρώτου τους τίτλου έπειτα από 53 χρόνια, και ετοιμάζονται να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση αυτή τους καθιστά την πρώτη ομάδα που θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο επί της συγκεκριμένης προεδρίας, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί προηγούμενοι πρωταθλητές είχαν επιλέξει να μην ανταποκριθούν σε αντίστοιχες προσκλήσεις, εκφράζοντας πολιτικές ή κοινωνικές αντιρρήσεις.

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Ομάδες όπως οι Γουόριορς, οι Ράπτορς, οι Λέικερς και οι Θάντερ είχαν αποφύγει την επίσκεψη τα προηγούμενα χρόνια.

Στην περίπτωση των Νικς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να έπαιξε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, συμβάλλοντας στη θετική έκβαση της πρόσκλησης.