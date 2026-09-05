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Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Χαργκ, το στρατηγικής σημασίας νησί του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές που κάνουν τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να εξαπέλυσαν επίθεση στην περιοχή, με στόχο τάνκερ που βρίσκεται κοντά στο νησί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη για την επίθεση, ενώ παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις.

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Το Χαργκ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν, καθώς στο νησί βρίσκεται ο βασικός πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της χώρας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται κομβικό σημείο για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Τεχεράνης.

Δεν υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εκρήξεις.

Το Χαργκ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο της πολεμικής έντασης. Στα τέλη Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει στα social media βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε αμερικανική επίθεση στο συγκεκριμένο νησί.

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Μία ημέρα νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν βομβαρδίσει το νησί Λαράκ του Ιράν, με τις ιρανικές αρχές να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Οι νέες αναφορές για το Χαργκ έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στην Τεχεράνη. Αμερικανικά δημοσιεύματα είχαν αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, ενώ την ίδια στιγμή το αμερικανικό Πεντάγωνο συνεχίζει να αναπτύσσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.