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Σχέδια για την απόπειρα κατάληψης του νησιού Χαργκ από τον αμερικανικό στρατό έχουν καταρτιστεί εδώ και μήνες, αλλά συνεχώς αναβάλλονται επειδή η επιχείρηση θεωρείται υπερβολικά επικίνδυνη, όπως δήλωσαν στο CNN ένας ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου και δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Η άποψη εντός του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου είναι ότι η κατάληψη του νησιού Χαργκ — ή η καταστροφή της ενεργειακής υποδομής του νησιού — θα οδηγούσε ουσιαστικά το Ιράν σε χρεοκοπία και θα μείωνε τις δυνατότητές του σε σημείο που να μην μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

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Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έχουν επίσης ενημερώσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανώς σημαντικό αριθμό στρατευμάτων εδάφους και θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε βαριές απώλειες για τις ΗΠΑ.

Λόγω αυτών των υπολογισμών, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος έχουν θεωρήσει οποιαδήποτε κίνηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ ως επιλογή «τελικού σταδίου» — μια έσχατη λύση που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία του πολέμου, αλλά με υψηλό κόστος, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν πολλές μεγάλες αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, αλλά οι επιθέσεις απέφυγαν σκόπιμα να χτυπήσουν την κρίσιμη ενεργειακή υποδομή του νησιού.