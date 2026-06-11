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Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι θα καταλάβει ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης και θα προχωρήσει στην κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Νέα επίθεση του Τραμπ κατά του Ιράν

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε.

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BREAKING: President Trump says the U.S. will hit Iran ‘VERY HARD TONIGHT,’ claiming the regime’s Navy, Air Force, radar, air defenses and much of its offensive capability are completely “GONE.”



Trump also floated taking Kharg Island and other oil infrastructure points, saying… pic.twitter.com/pwZhmrUgbC — Fox News (@FoxNews) June 11, 2026

Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Kharg και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Σε τέλμα οι απόπειρες διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Ακόμη και εάν η ρητορική του Τραμπ είναι επιθετική κατά την Τεχεράνης τις τελευταίες μέρες, πηγές του Reuters αναφέρουν ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός μνημονίου κατανόησης εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι είχε επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, αλλά ορισμένα ζητήματα παρέμειναν να συζητηθούν λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα ιρανικά έσοδα πετρελαίου που είχαν παγώσει σε ξένες τράπεζες.

«Το Ιράν θέλει να αποδεσμευτούν στην Τεχεράνη 6 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαιά του, ενώ η Ουάσιγκτον θέλει να αποδεσμεύσει κεφάλαια σταδιακά για ανθρωπιστικά αγαθά και απορρίπτει την επιστροφή κεφαλαίων στο Ιράν αμέσως», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.

Reuters

«Αυτός ο πόλεμος, από στρατιωτική άποψη, είναι αδιέξοδος. Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους επιτιθέμενοι στο Ιράν. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις», είπε ιρανική πηγή.

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«Οι πρόσφατες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις θα μπορούσαν να είναι προετοιμασίες για την ανακοίνωση μιας συμφωνίας. Φυσικά, όλα είναι πιθανά, ακόμη και μια επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία είναι κοντά, ενώ παράλληλα απειλεί να εντείνει τους βομβαρδισμούς.

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι ανησυχεί για το πώς οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν συγκρίνεται με την πυρηνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και των παγκόσμιων δυνάμεων, όταν ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ήταν στην εξουσία.

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