Νέα αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, κατά στόχων των Χούθι εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο μια τοποθεσία μεταξύ δύο βουνών, η οποία σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ήταν το αρχηγείο των Χούθι, ενώ χτύπησαν και αποθήκες καυσίμων, στη Σαναά και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Advertisement

Advertisement

Το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι, Al-Masirah, μετέδωσε πως 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν ενώ μεταξύ των στόχων ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.

Οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χούθι συνεχίζονται όλο και περισσότερο τον τελευταίο χρόνο καθώς οι Χούθι είναι στο πλευρό των Παλασιτινίων στη Γάζα. Στο πλαίσιο των επιθέσεών τους έχουν βάλει στο στόχαστρο πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ έχουν εκτοξεύσει και πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

Το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί με επιθέσεις σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού της Χοντέιντα.