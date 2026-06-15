Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο αποκαλούμενος «Spiderman της Υεμένης», Αλ Κάπα Ιμπν Αντάρ, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο όταν έπεσε σε κρατήρα βάθους 120 μέτρων, ενώ επιχειρούσε αναρρίχηση χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

Το δυστύχημα συνέβη στο ηφαιστειακό φράγμα Χαρντά, όπου ο 30χρονος προσπαθούσε να ανέβει στα απότομα τοιχώματα του κρατήρα. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η Αρχή Πολιτικής Άμυνας της Υεμένης, ο Αντάρ έχασε την ισορροπία και το κράτημά του κατά τη διάρκεια της ανάβασης.

Advertisement

Advertisement

Yemen's "Spider-Man" dies Adventurer Al-Qaqa'a bin Antar tragically fell to his death inside the Damt volcanic crater during a climbing stunt.



Video of the fall: 👇 pic.twitter.com/kUbUEytHDp — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 13, 2026

Στιγμές πριν από την πτώση, φαίνεται να πραγματοποιεί ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς, στηριζόμενος μόνο με το ένα χέρι στον βράχο. Οι διασώστες εντόπισαν τη σορό του περίπου 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού του κρατήρα, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε τέσσερις ώρες.

Daredevil adventurer Al-Qaqa Ibn Antar, known as “The Spider-Man of #Yemen,” has died after falling into a volcano crater https://t.co/5v2iBIRnUV pic.twitter.com/IMxMWlJf9Y — Arab News (@arabnews) June 14, 2026

In Yemen, the famous “Spider-Man” has died: a climber fell into a volcanic crater



Well-known Yemeni extreme athlete Antar al-Absi, nicknamed the “Spider-Man,” died during another dangerous ascent. The man fell into the crater of the dormant Dhamt volcano and disappeared.



The… pic.twitter.com/LfNuwgeorp — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

Το φράγμα Χαρντά βρίσκεται κοντά στην πόλη Νταμτ, στη νότια Υεμένη, και πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με απόκρημνα βράχια και θερμή θειούχα λίμνη στον πυθμένα. Ο Αντάρ είχε αποκτήσει δημοτικότητα μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζε επικίνδυνες αναρριχήσεις. Μετά το περιστατικό, οι αρχές επανέλαβαν την ανάγκη τήρησης μέτρων ασφαλείας και χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού σε δραστηριότητες περιπέτειας.