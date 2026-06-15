Ο αποκαλούμενος «Spiderman της Υεμένης», Αλ Κάπα Ιμπν Αντάρ, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο όταν έπεσε σε κρατήρα βάθους 120 μέτρων, ενώ επιχειρούσε αναρρίχηση χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.
Το δυστύχημα συνέβη στο ηφαιστειακό φράγμα Χαρντά, όπου ο 30χρονος προσπαθούσε να ανέβει στα απότομα τοιχώματα του κρατήρα. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η Αρχή Πολιτικής Άμυνας της Υεμένης, ο Αντάρ έχασε την ισορροπία και το κράτημά του κατά τη διάρκεια της ανάβασης.
Στιγμές πριν από την πτώση, φαίνεται να πραγματοποιεί ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς, στηριζόμενος μόνο με το ένα χέρι στον βράχο. Οι διασώστες εντόπισαν τη σορό του περίπου 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού του κρατήρα, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε τέσσερις ώρες.
Το φράγμα Χαρντά βρίσκεται κοντά στην πόλη Νταμτ, στη νότια Υεμένη, και πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με απόκρημνα βράχια και θερμή θειούχα λίμνη στον πυθμένα. Ο Αντάρ είχε αποκτήσει δημοτικότητα μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζε επικίνδυνες αναρριχήσεις. Μετά το περιστατικό, οι αρχές επανέλαβαν την ανάγκη τήρησης μέτρων ασφαλείας και χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού σε δραστηριότητες περιπέτειας.