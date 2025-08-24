Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, την Κυριακή, ανέφερε η τηλεόραση al-Masirah που διοικείται από τους Χούθι, δύο ημέρες μετά την εκτόξευση πυραύλου από μαχητές των Χούθι προς το Ισραήλ. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν ότι τα πλήγματα στόχευαν περιοχές κοντά στο προεδρικό συγκρότημα, βάσεις πυραύλων και σταθμούς πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τα πλήγματα.

More than 30 airstrikes were launched on the Yemeni capital Sanaa by Israeli occupation aircraft. pic.twitter.com/FkjIh3F3aH — Quds News Network (@QudsNen) August 24, 2025

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών, το Al Massirah, μετέδωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι σημειώθηκαν πολλά πλήγματα «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.

Μια πηγή προσκείμενη στους Χούθι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στόχος ήταν «το κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας του δήμου, στο κέντρο της Σαναά».

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του λέει ότι «έπληξε στρατιωτικές υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά» και αναφέρει ποιες ήταν αυτές: «μια στρατιωτική υποδομή στο προεδρικό μέγαρο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ασάρ και του Χεζιάζ και ένας χώρος αποθήκευσης καυσίμων, που όλοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς».

Το υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που εικονίζει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χέρζι Χαλέβι να παρακολουθούν τη στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη.

Την Παρασκευή, οι Χούθι δήλωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο προς το Ισραήλ. Ένας αξιωματούχος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε την Κυριακή ότι ο πύραυλος πιθανότατα έφερε πολλά υποπυρομαχικά “που προορίζονταν να πυροδοτηθούν κατά την πρόσκρουση”.

“Είναι η πρώτη φορά που εκτοξεύεται αυτού του είδους ο πύραυλος από την Υεμένη”, δήλωσε ο αξιωματούχος.

❗️🇮🇱⚔️🇾🇪 – Israel launches multiple Airstrikes against the Houthi in Yemen's capital Sanaa.



An Israeli Air Force investigation determined that a ballistic missile launched from Yemen by the Houthis on Friday night carried a cluster bomb warhead, marking the first use of this… pic.twitter.com/rZfABMxKlt — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 24, 2025

Ισραήλ: «Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση» – Διαδηλώσεις συγγενών ομήρων έξω από τα σπίτια 6 υπουργών

Κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με την Χαμάς, ζήτησαν ακόμη μία φορά συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποιώντας διαδηλώσεις έξω από κατοικίες Ισραηλινών υπουργών.



«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», αναφέρει ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων. «Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. Άλλη μία μεγάλη ημέρα κινητοποίησης σε όλο το Ισραήλ έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να αιωρείται προοπτική νέων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

