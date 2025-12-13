Σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της ιστορίας της, η Eurovision βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις ενόψει του διαγωνισμού του 2026. Η επιστροφή του τροπαίου από το Nemo, σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις για αποχωρήσεις και μποϊκοτάζ χωρών, έχει φέρει την EBU στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Ο Martin Green, διευθυντής του διαγωνισμού, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς το κοινό και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς χωρών που ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν το 2026, όπως η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ολλανδία. Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι η EBU σέβεται πλήρως τις αποφάσεις των μελών της, επισημαίνοντας πως κάθε φορέας έδρασε σύμφωνα με τις αρχές του.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι χώρες που επέλεξαν να αποχωρήσουν θα επιστρέψουν στον διαγωνισμό στο μέλλον.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν το 26χρονο Nemo, από την Ελβετία και το πρώτο μη δυαδικό άτομο που κέρδισε τη Eurovision, αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιο που κατέκτησε το 2024 με το τραγούδι «The Code». Σε δημόσια τοποθέτησή του, ανέφερε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αξίες της Eurovision, όπως η ενότητα, η συμπερίληψη και η αξιοπρέπεια.

🇨🇭 Eurovision 2024 winner Nemo will be sending their trophy back to the EBU.



"#Eurovision says it stands for unity, inclusion, and dignity for all. […] But Israel's continued participation […] shows a clear conflict between those ideals and the decisions made by the EBU." pic.twitter.com/3uErPPaDFd — ESC Discord (@ESCdiscord) December 11, 2025

Απαντώντας, ο Martin Green δήλωσε στο BBC ότι η EBU λυπάται για την απόφαση του Nemo, τονίζοντας ωστόσο ότι σέβεται τις βαθιά ριζωμένες απόψεις του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το Nemo θα παραμείνει πάντα μέρος της οικογένειας της Eurovision, ανεξάρτητα από τη στάση που επέλεξε να κρατήσει.

Καθώς η προετοιμασία για τη Eurovision 2026 συνεχίζεται, η EBU καλείται να διαχειριστεί μία άνευ προηγουμένου κρίση, επιχειρώντας να διατηρήσει τη συνοχή του θεσμού σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διεθνές πλαίσιο.