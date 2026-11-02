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Σύμφωνα με την αστυνομία, η 40χρονη μητέρα του ανήλικου φέρεται να έδωσε εντολή στο παιδί της να φέρει το όπλο της για να παρέμβει στη συμπλοκή.

Η 40χρονη συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, κακοποίηση ανηλίκου και κατοχή κλεμμένου όπλου.

Οι αρχές εξετάζουν αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 10χρονο, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για τους πυροβολισμούς που αντάλλαξε η ύποπτη με την αστυνομία.

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Μια 16χρονη έχασε τη ζωή της στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όταν ένα 10χρονο αγόρι την πυροβόλησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια άγριου καβγά μεταξύ γειτόνων για τη δυνατή μουσική. Σύμφωνα με την αστυνομία, η μητέρα του ανήλικου φέρεται να ζήτησε στο παιδί της να επιστρέψει στο διαμέρισμά τους και να φέρει το πιστόλι της.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), ανήμερα του Halloween, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού. Θύμα είναι η 16χρονη Κέινερλαϊν Ράνγκελ η οποία προσπάθησε να παρέμβει στον καβγά ανάμεσα στη μητέρα της και μια γειτόνισσα.

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Όλα ξεκίνησαν όταν η 40χρονη Ελάινα Γκόμεζ-Βιλέδα διαμαρτυρήθηκε στους γείτονές της για τη δυνατή μουσική που ακουγόταν από το διαμέρισμά τους. Η λεκτική αντιπαράθεση όμως γρήγορα εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή με τη μητέρα της 16χρονης, Σουζάνα Ράνγκελ. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, η 16χρονη επιχείρησε να χωρίσει τις δύο γυναίκες, ωστόσο η 40χρονη φέρεται να άρχισε να τη χτυπά ενώ στον καβγά προσπάθησε να παρέμβει και ο 10χρονος γιος της. Τότε, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η μητέρα του φέρεται να του είπε να πάει στο σπίτι και να πάρει και να της φέρει το πιστόλι της. Ο ανήλικος επέστρεψε κρατώντας το όπλο και πυροβόλησε μία φορά, χτυπώντας τη 16χρονη στο κεφάλι με την κοπέλα να υποκύπτει στα τραύματά της στο σημείο.

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό, η 40χρονη πήρε τον 10χρονο γιο της και επέστρεψε στο διαμέρισμά τους, κλείνοντας την πόρτα. Λίγο αργότερα έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της, γράφοντας: «Μάλλον θα πάω φυλακή τώρα». Στη συνέχεια κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί επίθεση από τους γείτονές της επειδή τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική.

Στο μεταξύ, ο πατέρας της 16χρονης, μόλις πληροφορήθηκε ότι η κόρη του είχε πυροβοληθεί, έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να μπει στο διαμέρισμα της 40χρονης, σπάζοντας ένα παράθυρο. Η 40χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε για τη ζωή της και πυροβόλησε προς το μέρος του προκειμένου να τον απομακρύνει. «Νόμιζα ότι θα πεθαίναμε. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν συχνά και δεν πίστευα ότι θα ήμουν εγώ ο στόχος», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, λίγο μετά τις 16:00, αντιλήφθηκαν ότι προέρχονταν πυροβολισμοί από το εσωτερικό του διαμερίσματος. Οι αστυνομικοί καλύφθηκαν και λίγο αργότερα είδαν τρία άτομα να βγαίνουν από το σπίτι. Ακολούθησε η 40χρονη, η οποία κρατούσε πιστόλι. Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε προς το μέρος της, ωστόσο οι σφαίρες χτύπησαν μια κολόνα, χωρίς να την τραυματίσουν. Η γυναίκα τελικά συνελήφθη.

Η 40χρονη αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας, κακοποίηση ανηλίκου, συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκου και αμέλεια ως προς την πρόσβαση παιδιού σε πυροβόλο όπλο. Σε βάρος της έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες για σωματική επίθεση και αποδοχή κλεμμένου όπλου, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στη Σάντα Φε.

Η γυναίκα κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ ο 10χρονος δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ποινικές κατηγορίες. Οι αστυνομικοί συνεργάζονται με την Εισαγγελία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νέου Μεξικού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και ποιες κατηγορίες μπορούν να απαγγελθούν σε βάρος του παιδιού, λόγω της ηλικίας του.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή έρευνα για τους πυροβολισμούς του αστυνομικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.