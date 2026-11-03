Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε ένα αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν μεταξύ τους την ώρα που επιχειρούσαν να προσγειωθούν, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη ενός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το θύμα ήταν Ινδός υπήκοος και έχασε τη ζωή του επί τόπου. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Advertisement

Advertisement

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. «Ένα άτομο σκοτώθηκε επιτόπου», δήλωσε στο AFP ο Ναμπίν Ράτζα Μπουντχαθόκι, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Σολουχούμπου, προσθέτοντας ότι ένας δεύτερος άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

WATCH: 2 helicopters collide into each other in Everest Base camp in Solukhumbu, Nepal, killing 1 person and injuring another. pic.twitter.com/uaFnX6FpjV November 3, 2026

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων και της συντριβής τους έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ελικόπτερα αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς στην ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων, καθώς χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση τουριστών και ορειβατών, τη μεταφορά προμηθειών, αλλά και για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, οι πτήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Έβερεστ συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους, εξαιτίας του δύσβατου ορεινού ανάγλυφου, του μεγάλου υψομέτρου και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.

Το Νεπάλ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες ορειβάτες και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, καθώς φιλοξενεί οκτώ από τις 14 υψηλότερες κορυφές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και το Έβερεστ, το ψηλότερο βουνό της Γης.