Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα».

Πρόκειται για τους Τζον Κλαρκ (John Clarke), Μισέλ Ντεβορέ (Michel H. Devoret) και Τζον Μ. Μαρτίνις (John M. Martinis).

Advertisement

Advertisement

Οι βραβευθέντες με το Βραβείο πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων με τα οποία απέδειξαν ότι οι παράξενες ιδιότητες του κβαντικού κόσμου μπορούν να γίνουν χειροπιαστές σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο ώστε να χωρά στην παλάμη του χεριού.

Το υπεραγώγιμο ηλεκτρικό τους σύστημα μπορούσε να μεταπηδήσει από μία κατάσταση σε άλλη, σαν να διέρχεται κατευθείαν μέσα από έναν τοίχο. Έδειξαν επίσης ότι το σύστημα απορροφούσε και εξέπεμπε ενέργεια σε συγκεκριμένες, διακριτές ποσότητες, ακριβώς όπως προβλέπει η κβαντομηχανική.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, των κβαντικών υπολογιστών και των κβαντικών αισθητήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Και οι τρεις νικητές έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών που μοιράζονται οι νικητές του βραβείου, αν είναι περισσότεροι από ένας, όπως συμβαίνει συχνά.