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Ο μονάρχης συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους πελάτες, οι οποίοι τον αναγνώρισαν παρά την απλή εμφάνισή του κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε την πρώτη του εμφάνιση στην περιοχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στον νορβηγικό θρόνο.

Ο Χάακον έγινε επίσημα βασιλιάς στις 28 Αυγούστου, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

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Μια ασυνήθιστη συνάντηση είχαν πελάτες σε σούπερ μάρκετ στο Ρέντμπεργκ της Νορβηγίας, όταν αντιλήφθηκαν πως ανάμεσα στους υπόλοιπους καταναλωτές βρισκόταν ο νέος βασιλιάς της χώρας, Χάακον.

Στο κατάστημα βρισκόταν τυχαία και δημοσιογράφος της εφημερίδας Laagendalsposten, ο οποίος άκουσε τον Νορβηγό μονάρχη να αναφέρει πως σκοπεύει να περάσει τις ημέρες των διακοπών του στο εξοχικό του στο Ούνβνταλ. Η παρουσία του βασιλιά δεν έμεινε για πολύ απαρατήρητη. Μάλιστα, φωτογραφία του Χάακον την ώρα που έκανε τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ, σε μια εικόνα που θύμιζε καθημερινό πολίτη, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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King Haakon was caught shopping at the supermarket recently.



This works for Norway and I'm glad. https://t.co/hrNZpT3urD pic.twitter.com/Fa4O6wHBsQ — vbspurs (@vbspurs) September 27, 2026

Η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Χάακον βρέθηκε στην περιοχή από τότε που ανέλαβε τον νορβηγικό θρόνο. Η είδηση της παρουσίας του γρήγορα διαδόθηκε μεταξύ των πελατών, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση.

«Η εμφάνιση του βασιλιά Χάακον προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των πελατών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και αρκετοί νεαροί, οι οποίοι αναγνώρισαν αμέσως τον νέο μονάρχη. Κάποιοι από αυτούς πλησίασαν για να τον χαιρετήσουν, με τον Χάακον να ανταποκρίνεται θετικά. Σύμφωνα με την περιγραφή του ρεπόρτερ, ο βασιλιάς χαμογέλασε στους πελάτες που θέλησαν να τον πλησιάσουν και δεν δίστασε να σταθεί μαζί τους και να συνομιλήσει.

Η διαδοχή στον νορβηγικό θρόνο

Ο Χάακον Η΄ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του βασιλιά της Νορβηγίας στις 28 Αυγούστου, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Η διαδοχή έγινε άμεσα, όπως προβλέπει η συνταγματική τάξη της χώρας, με τον μέχρι τότε διάδοχο να γίνεται αυτομάτως ο νέος μονάρχης.

Την 1η Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη του θρόνου, ο Χάακον έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο πίστης στο Σύνταγμα ενώπιον του νορβηγικού Κοινοβουλίου. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Όσλο και σηματοδότησε θεσμικά την έναρξη της βασιλείας του.

Η άνοδος του Χάακον στον θρόνο ήρθε έπειτα από δεκαετίες παρουσίας του ως διαδόχου του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων είχε εκπροσωπήσει επανειλημμένα τη βασιλική οικογένεια σε επίσημες υποχρεώσεις τόσο στη Νορβηγία όσο και στο εξωτερικό. Πλέον, ως βασιλιάς, έχει αναλάβει τον θεσμικό ρόλο του αρχηγού του νορβηγικού κράτους.

Οι πρώτες εβδομάδες της νέας βασιλείας, ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Σε αυτό το διάστημα σημειώθηκε, μεταξύ άλλων, ο θάνατος της πριγκίπισσας Άστριντ, αδελφής του βασιλιά Χάραλντ, σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Ρις του Όσλο, παρουσία του βασιλιά Χάακον και της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ.