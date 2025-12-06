Ένοπλοι εισέβαλαν σε ένα ξενώνα στο Saulsville, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πρετόρια, το Σάββατο, σκοτώνοντας 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα τρίχρονο παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά μαζικών πυροβολισμών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με το South Africa Broadcasting News.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Athlenda Mathe δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άτομα πυροβολήθηκαν», προσθέτοντας ότι 14 έχουν νοσηλευτεί.

Εξήγησε ότι δέκα θύματα πέθαναν στο σημείο, ενώ ένα άλλο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Η επίθεση στοίχισε επίσης τη ζωή ενός 12χρονου και ενός 16χρονου.

Η Mathe περιέγραψε το περιστατικό: «Πρόκειται για ένα πολύ ατυχές περιστατικό. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό αυτό μόνο γύρω στις 6 η ώρα».

Οι αρχές ανέφεραν ότι τρεις ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο κατάστημα γύρω στις 4:30 π.μ. (02:30 GMT) και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον μιας ομάδας ανδρών που έπιναν. Το κίνητρο παραμένει άγνωστο και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

11 people have been killed and 14 others injured in a shooting at the Saulsville Hostel near Atteridgeville in Pretoria. According to National Police Spokesperson, Athlenda Mathe, a manhunt is underway for three suspects believed to be behind the attack. Tune in to #eNCA, channel… pic.twitter.com/Qa6AZOtVY9 — eNCA (@eNCA) December 6, 2025

Η Νότια Αφρική, η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της ηπείρου, συνεχίζει να αντιμετωπίζει το βαθιά ριζωμένο έγκλημα και τη διαφθορά που τροφοδοτούνται από οργανωμένα δίκτυα. Ενώ πολλοί πολίτες κατέχουν όπλα με άδεια για προσωπική προστασία, τα παράνομα όπλα είναι ευρέως διαδεδομένα.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, κατά μέσο όρο 63 άτομα σκοτώνονταν κάθε μέρα, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της συνεχιζόμενης βίας στη χώρα.

Η Mathe πρόσθεσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Καταλήγοντας, είπε: «Εξακολουθούμε να ερευνούμε το κίνητρο, αλλά όπως έχω ήδη αναφέρει, έχουν κινητοποιηθεί οι μέγιστοι δυνατοί πόροι».

