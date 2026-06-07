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Η Ντούα Λίπα φέρεται να κατέβαλε το ποσό των 5.000 λιρών ως αποζημίωση, μετά τις αντιδράσεις κατοίκων του Παλέρμο για τα αυξημένα μέτρα και τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν στην πόλη λόγω του γαμήλιου πάρτι της με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Οι κάτοικοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το κλείσιμο ορισμένων περιοχών και τις αλλαγές που επηρέασαν την καθημερινότητα της πόλης. Σε διάφορα σημεία του Παλέρμο εμφανίστηκαν αφίσες με μηνύματα διαμαρτυρίας στα ιταλικά και στα αγγλικά, όπως «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους» και «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας».

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Με τις αντιδράσεις να αυξάνονται, η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να προχωρήσει σε μια κίνηση που θα εκτόνωνε την κατάσταση. Η αποζημίωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορούσε τους κατοίκους που επηρεάστηκαν από τα μέτρα ασφαλείας, τις αλλαγές στη στάθμευση και τους περιορισμούς γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων.

Dua Lipa 'pays out £5,000 to residents in Palermo' after furious locals protested city's shut-down with graffiti on her lavish wedding weekend https://t.co/9baoyWBGZD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 6, 2026

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με ένα κοκτέιλ πάρτι στο ιστορικό Palazzo Valguarnera Gangi, ενώ οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σε άλλους εμβληματικούς χώρους της πόλης, όπως η Galleria d’Arte Moderna Palermo.

Το γαμήλιο τριήμερο της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα διεθνώς, με το κόστος της διοργάνωσης να εκτιμάται περίπου στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εκδήλωση θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο των θαυμαστών της τραγουδίστριας όσο και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.