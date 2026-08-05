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Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των επισκεπτών τους για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Τα πακέτα περιλαμβάνουν δωρεάν διαμονή, γεύματα και εισιτήρια αξιοθεάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δικαιούχους έως το τέλος του έτους.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει τον τουριστικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

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Προνόμια συνολικής αξίας 716 ευρώ, δηλαδή 3.000 ντιρχάμ (dirham), το τοπικό νόμισμα, θα μπορούν να εξασφαλίζουν οι κάτοικοι του Ντουμπάι που θα πείσουν συγγενείς και φίλους να επισκεφθούν το εμιράτο για τις διακοπές τους.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Τμήματος Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι για την ενίσχυση του τουρισμού, αξιοποιώντας τους ίδιους τους κατοίκους ως «πρεσβευτές» της πόλης. Το ποσό των 716 ευρώ σε προνόμια αντιστοιχεί σε κάθε επισκέπτη που φτάνει στο Ντουμπάι μέσω της συγκεκριμένης δράσης.

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Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι κάτοικοι που θα δηλώσουν εγκαίρως τους επισκέπτες τους και εκείνοι ταξιδέψουν στο Ντουμπάι από τις 20 Ιουλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πακέτα προνομίων. Αυτά περιλαμβάνουν δωρεάν ή εκπτωτικές διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, γεύματα σε εστιατόρια, εισιτήρια για τουριστικά αξιοθέατα, καθώς και ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες μετακίνησης και ψυχαγωγίας. Οι παροχές αυτές θα μπορούν να αξιοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Dubai offers Dh3,000 in hotel and leisure deals for residents inviting family and friends to visit https://t.co/IhSA1A51Bf July 21, 2026

Οι συγκεκριμένες προσφορές υλοποιούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν τόσο την πληρότητα των καταλυμάτων όσο και την κατανάλωση κατά τη διάρκεια των θερινών και φθινοπωρινών μηνών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Ντουμπάι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει συνολικά τη Μέση Ανατολή και, κατ’ επέκταση, τον τουρισμό της περιοχής. Το εμιράτο υποδέχθηκε περίπου 19,5 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, η κυβέρνηση του Ντουμπάι προχώρησε τον Μάιο στην εκταμίευση 350 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου. Το ποσό αυτό ήρθε να προστεθεί σε ένα πρώτο πακέτο ενίσχυσης που ξεπερνούσε τα 236 εκατ. ευρώ και είχε διατεθεί στα τέλη Μαρτίου.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι κάτοικοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά, πριν από την άφιξη, τα στοιχεία των φίλων ή συγγενών που πρόκειται να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι. Κάθε φορά μπορούν να δηλώνουν έως και πέντε επισκέπτες.

Μετά την άφιξη των επισκεπτών στο εμιράτο, η είσοδός τους επιβεβαιώνεται αυτόματα από τις αρμόδιες αρχές. Στη συνέχεια, μέσα σε περίπου 72 ώρες, το πακέτο ανταμοιβών αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον κάτοικο που τους προσκάλεσε. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να λάβει έως τρεις διαφορετικές ανταμοιβές κατά τη διάρκεια της καμπάνιας.

Με πληροφορίες από euronews