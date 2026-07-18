Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν το φθινόπωρο του 2024 πάνω από 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους σε φορτίο με μπανάνες, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η οργάνωση εισήγαγε συνολικά 73 τόνους κοκαΐνης από το 2020, χρησιμοποιώντας ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών και ακινήτων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο φερόμενος αρχηγός Ιγνάθιο Τοράν, καθώς και ο πρώην αξιωματικός της αστυνομίας Όσκαρ Σάντσεθ Χιλ, ο οποίος έκρυβε 20 εκατομμύρια ευρώ στο σπίτι και στο γραφείο του.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τη σύνδεση μελών της οργάνωσης με χρηματοπιστωτικές δομές στο εξωτερικό, κρυπτονομίσματα και επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Ένα κοντέινερ που έφτασε από το Εκουαδόρ φορτωμένο με μπανάνες ήταν η αρχή. Πίσω από τις κούτες με τα φρούτα, οι ισπανικές αρχές ανακάλυψαν 13.062 κιλά κοκαΐνης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που είχε κατασχεθεί μέχρι τότε σε μία επιχείρηση στην ιστορία της χώρας. Από εκείνη τη στιγμή, το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται: από το λιμάνι της Αλχεθίρας μέχρι τα πολυτελή ακίνητα του Ντουμπάι και από τους τοίχους ενός σπιτιού στη Μαδρίτη μέχρι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, offshore λογαριασμούς και επενδυτικά σχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσχεση είχε πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2024.

Η κατάσχεση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Το φορτίο της κοκαΐνης είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του κοντέινερ, πίσω από τις μπανάνες, με προορισμό εταιρεία εμπορίας φρούτων στην Ισπανία. Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν όμως στους παραλήπτες του φορτίου. Εξέτασαν κινητά τηλέφωνα, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, τραπεζικούς λογαριασμούς και εταιρικά αρχεία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει το Bloomberg οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το ίδιο δίκτυο είχε καταφέρει να εισαγάγει συνολικά περίπου 73 τόνους κοκαΐνης από το 2020 έως το 2024. Η λιανική αξία αυτής της ποσότητας υπολογίζεται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο κέντρο της έρευνας βρίσκεται ο Ιγνάθιο Τοράν, τον οποίο οι αρχές θεωρούν ως τον φερόμενο επικεφαλής της οργάνωσης. Ο ίδιος φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πυκνό πλέγμα εταιρειών συμμετοχών, ακινήτων και χρηματοπιστωτικών διαδρομών, με παρένθετα πρόσωπα και λογαριασμούς σε διαφορετικές χώρες.

Ο αστυνομικός με τα 20 εκατ. ευρώ στους τοίχους

Η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη της υπόθεσης αφορά τον Όσκαρ Σάντσεθ Χιλ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ισπανικής αστυνομίας και επικεφαλής της μονάδας οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος UDEF στη Μαδρίτη.

Ο άνθρωπος που λόγω της θέσης του είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες για έρευνες ξεπλύματος χρήματος φέρεται, κατά τις αρχές, να συνεργαζόταν με το δίκτυο. Κατηγορείται ότι προειδοποιούσε για αστυνομικούς ελέγχους, παρείχε πληροφορίες και βοηθούσε στη διακίνηση και νομιμοποίηση των κερδών.

Όταν οι συνάδελφοί του ερεύνησαν την κατοικία του στη Βιγιαλμπίγια της Μαδρίτης, βρήκαν σχεδόν 19 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Τα χαρτονομίσματα ήταν τοποθετημένα σε ψευδοροφές, διπλούς τοίχους, κρυφά διαμερίσματα, γλάστρες και μία αυτοσχέδια «αίθουσα πανικού». Άλλα 370.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε εξοχική κατοικία στην Ντένια και περίπου 798.000 ευρώ στο αστυνομικό του γραφείο – τα περισσότερα μέσα σε κουτί παπουτσιών. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ. Ο Σάντσεθ παραμένει προφυλακισμένος ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.



Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d Advertisement July 17, 2026

Οι επαύλεις στο Ντουμπάι και τα bitcoin

Το ξέπλυμα των τεράστιων κερδών φέρεται να γινόταν μέσω εταιρειών-βιτρινών, αγοραπωλησιών ακινήτων και συναλλαγών με κρυπτονομίσματα.

Στο Ντουμπάι, το δίκτυο εμφανίζεται να ελέγχει μία έπαυλη αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ στο W Residences της Palm Jumeirah, καθώς και επιπλέον ακίνητα αποτιμώμενα σε περίπου 11 εκατ. ευρώ. Στα μηνύματα που εξέτασαν οι αρχές, ο Τοράν φέρεται να αναφερόταν σε αυτά απλά ως «τα σπίτια μου».

Οι ερευνητές εκτιμούν επίσης ότι κατά τη σύλληψή του διέθετε bitcoin αξίας τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε bitcoin, Tether και άλλα ψηφιακά νομίσματα, χωρίς όμως να αποφεύγει το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Αντίθετα, το χρειαζόταν για να δώσει στα χρήματα επίφαση νομιμότητας και να τα μεταφέρει σε ακίνητα και επενδύσεις.

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Ο συγγενής του βασιλιά και οι «τράπεζες» της Αφρικής

Στη δικογραφία εμφανίζεται και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, γιος του δούκα της Σεβίλλης και μακρινός συγγενής του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄. Οι ερευνητές εξετάζουν τις σχέσεις του με πέντε χρηματοπιστωτικές δομές: τρεις εταιρείες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, μία fintech στην Ιρλανδία και την Alpha Trading στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τρεις εταιρείες της αφρικανικής χώρας παρουσιάζονταν στο Διαδίκτυο ως τράπεζες, χωρίς όμως να εμφανίζονται ως αδειοδοτημένες από την τοπική κεντρική τράπεζα. Λειτουργούσαν, κατά τους Ισπανούς ερευνητές, ως «nested banks»: πλατφόρμες που χρησιμοποιούν λογαριασμούς μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του πραγματικού δικαιούχου των χρημάτων.

Ο Ντε Μπορμπόν συνελήφθη, ανακρίθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ, παράδοση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε ξέπλυμα χρημάτων και υπερασπίζεται την ακεραιότητα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Η ισπανική έρευνα εξετάζει τον ρόλο του στις συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

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Το αμερικανικό νήμα και η Wall Street

Στην ίδια επιχειρηματική διαδρομή εμφανίζεται ο Αμερικανός επενδυτής Κέταν Σεθ, ο οποίος μαζί με τον Ντε Μπορμπόν είχε διαχειριστεί την Alpha Trading. Κατά τους ερευνητές, η εταιρεία χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά κεφαλαίων σε δεσμευμένο λογαριασμό της Atlas Bank στον Παναμά.

Τα ίδια πρόσωπα βρέθηκαν αργότερα γύρω από την Blue Acquisition Corp., μία εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς, γνωστή ως SPAC, η οποία άντλησε περίπου 200 εκατ. δολάρια από επενδυτές το 2025, με στόχο επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.

Η Blue Acquisition, τα στελέχη της και τα μεγάλα επενδυτικά funds που συμμετείχαν στην εισαγωγή της δεν κατηγορούνται από τις ισπανικές αρχές για παράνομη δραστηριότητα. Η παρουσία τους στην υπόθεση δείχνει, ωστόσο, πόσο εύκολα οι διαδρομές του παράνομου χρήματος μπορούν να πλησιάσουν απολύτως νόμιμες επενδυτικές δομές.

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Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας: η κοκαΐνη ταξίδευε κρυμμένη πίσω από μπανάνες, αλλά τα χρήματά της κυκλοφορούσαν πολύ πιο αθόρυβα – μέσα από εταιρείες, λογαριασμούς, πολυτελή ακίνητα, bitcoin και περίπλοκα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Σε μία γκρίζα ζώνη όπου η νόμιμη και η παράνομη οικονομία μπορούν να απέχουν μόλις μία τραπεζική συναλλαγή.

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