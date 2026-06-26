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Μόνο από τις ποσότητες και τα χρήματα, που έχουν κατασχέσει τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών υπολογίζουν ότι το κύκλωμα, το οποίο εξάρθρωσαν στη Μύκονο, θα αποκόμιζε τουλάχιστον επτακόσιες χιλιάδες ευρώ από την παράνομη δραστηριότητά του.

Ως αρχηγός της σπείρας φέρεται από την ΕΛ.ΑΣ ένας 37χρονος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα τη νόμιμη δραστηριότητά του, μία εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν στο Νησί των Ανέμων.

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Ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η σύντροφός του, μία 38χρονη από τη Ρουμανία, η οποία κάθε Σαββατοκύριακο ταξίδευε από την Αττική στη Μύκονο και μετέφερε ποσότητες ναρκωτικών.Ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου φέρεται ένας 38χρονος, ο οποίος ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων. Αυτός και ένας 39χρονος ήταν και οδηγοί στη νόμιμη εταιρεία του φερόμενου ως αρχηγού. Ο 39χρονος είχε αναλάβει ην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 25χρονος που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

-846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

-30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-4- φορτηγά οχήματα (van),

-2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι πλέον με τη Δικαιοσύνη.