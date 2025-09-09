Σε μια έξυπνη και πρωτότυπη ενέργεια προχώρησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες να συνεχίζουν να αθλούνται, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Μια πρωτοβουλία διάρκειας ενός μήνα, μετέτρεψε 9 εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι σε κλειστούς στίβους για τρέξιμο. Το «Dubai Mallathon» προσέλκυσε συνολικά περισσότερους από 40.000 συμμετέχοντες.

Ρεκόρ Γκίνες

Στον τελικό του Dubai Hills Mall την περασμένη Δευτέρα (1/9), σημειώθηκε ρεκόρ Γκίνες, αφού ο αγώνας προσέλκυσε 1.392 δρομείς, τους περισσότερους δηλαδή που συμμετείχαν ποτέ σε αγώνα τρεξίματος μέσα σε εμπορικό κέντρο.

Το Dubai Mallathon μάλιστα αναμένεται να καθιερωθεί ως ετήσια εκδήλωση από τον επόμενο χρόνο, σε πολλά εμπορικά καταστήματα.