Σε μια έξυπνη και πρωτότυπη ενέργεια προχώρησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες να συνεχίζουν να αθλούνται, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου.
The final day of Dubai Mallathon was something special… filled with energy and emotions ✨
From the Dubai Festival Plaza race 🏁
to the Survivor Race at Dubai Mall powered by @Peloton🔥
and yoga sessions at Dubai Hills 🧘♀️…
People showed up from everywhere, eager to take part… pic.twitter.com/Sp3B0sO5MK
— Dubai Mallathon (@DubaiMallathon) August 31, 2025
Μια πρωτοβουλία διάρκειας ενός μήνα, μετέτρεψε 9 εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι σε κλειστούς στίβους για τρέξιμο. Το «Dubai Mallathon» προσέλκυσε συνολικά περισσότερους από 40.000 συμμετέχοντες.
Ever heard of running a mall-athon? 🏃♂️ 🛍️— DW Sports (@dw_sports) August 11, 2025
Climate change has set a new finish line: inside the mall.
In Dubai, residents are encouraged to run indoors in malls to keep fit, as temperatures and obesity rates rise. pic.twitter.com/9RwAZauE9A
Ρεκόρ Γκίνες
Στον τελικό του Dubai Hills Mall την περασμένη Δευτέρα (1/9), σημειώθηκε ρεκόρ Γκίνες, αφού ο αγώνας προσέλκυσε 1.392 δρομείς, τους περισσότερους δηλαδή που συμμετείχαν ποτέ σε αγώνα τρεξίματος μέσα σε εμπορικό κέντρο.
Under the patronage of Hamdan bin Mohammed, Dubai Mallathon concludes, sets Guinness World Record for most runners in a mall run event during the closing event at Dubai Hills Mall, which saw 1,392 participants of various ages and nationalities take part in the race. pic.twitter.com/BDOW9GFeI5— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 1, 2025
Το Dubai Mallathon μάλιστα αναμένεται να καθιερωθεί ως ετήσια εκδήλωση από τον επόμενο χρόνο, σε πολλά εμπορικά καταστήματα.