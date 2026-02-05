Οι κυβερνήσεις του Ιράν και των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν και επισήμως πως θα διεξαγάγουν απευθείας συνομιλίες την Παρασκευή στο σουλτανάτο του Ομάν, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με το εάν θα γινόταν όντως συνάντηση.

Αρχικά σύμφωνα με το Reuters επκρατούσε αβεβαιότητα για την ατζέντα της συνάντησης αφού η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες μόνο για το πυρηνικό της πρόγραμμα και η Ουάσιγκτον θέλει να είνα στο τραπέζι και το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων αλλά και η παροχή υποστήριξης του Ιράν σε ένοπλες ομάδες όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κόντεψαν να καταρρεύσουν λόγω της διαφωνίας για το εύρος της ατζέντας αφού το Ιράν απαιτούσε να συζητηθεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα.

Advertisement

Advertisement

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, Άραβες μεσολαβητές επιχείρησαν να πείσουν την Τεχεράνη να αποδεχθεί τη διευρυμένη ατζέντα που απαιτούσαν οι Αμερικανοί. Τις προηγούμενες ημέρες οι Ιρανοί διαμήνυαν ότι θα προσέλθουν στις συνομιλίες μόνο για το πυρηνικό ζήτημα.

Επιπλέον, το Ιράν ζήτησε να μεταφερθεί ο τόπος των διαπραγματεύσεων από την Τουρκία στο Ομάν, όπου είχαν πραγματοποιηθεί πέρυσι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, στις 10 το πρωί της Παρασκευής (12 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τους New York Times, ωστόσο, η Τεχεράνη φέρεται να έκανε την παραχώρηση να ανοίξει τη συζήτηση, εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα, και για τους βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και για τον ρόλο των περιφερειακών της συμμάχων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και η ομάδα του αναμενόταν να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Tραμπ, και τον Τζάρεντ Kούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τρεις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ως οικοδεσπότης, αναμένεται επίσης να παραστεί.

Τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι και ένας Άραβας αξιωματούχος δήλωσαν στους ΝΥΤ ότι, τελικά, όλοι έκαναν μια μικρή παραχώρηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ομάν και θα αποκλείσουν τους περιφερειακούς παράγοντες. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και να συζητήσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους και τις μαχητικές ομάδες, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι με στόχο την κατάρτιση ενός πλαισίου για μια συμφωνία.