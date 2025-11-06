Ένας 21χρονος Ισραηλινός, που απελευθερώθηκε πρόσφατα έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των απαγωγέων του.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι, ο οποίος είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova, απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της εκεχειρίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαζινόρ» του Καναλιού 13, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του υπέστη σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια — ανάμεσά τους και σεξουαλική κακοποίηση.

«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», περιέγραψε. «Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι “τι στην ευχή γίνεται;”». Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

Η μαρτυρία του αναδεικνύει τη φρίκη που βίωσαν πολλοί από τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα.

«Υπήρξε σεξουαλική βία — και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει», είπε. «Ο στόχος τους ήταν να συνθλίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Όταν ο δημοσιογράφος Ρόνι Άβιραμ τον ρώτησε αν υπήρξαν και άλλες επιθέσεις, ο Μπρασλάφσκι απάντησε:

«Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το κομμάτι της ομηρίας μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Είναι δύσκολο. Ήταν το πιο φρικτό πράγμα».

Ο νεαρός, που αιχμαλωτίστηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει έναν τραυματία στο φεστιβάλ, χαρακτήρισε τους βασανιστές του «χειρότερους και από Ναζί».

«Έκαναν πράγματα που δεν έκαναν ούτε και οι Ναζί στην εποχή του Χίτλερ. Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει», είπε, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κάθε μέρα της αιχμαλωσίας του ήταν μια νέα δοκιμασία:

«Μετά από κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: “Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και μετά σε άλλη. Και μετά σε άλλη”. (Το βασανιστήριο) δεν τελείωνε… Γύρισα πίσω αφού γνώρισα τον διάβολο». Advertisement

Τον περασμένο Αύγουστο, η οικογένειά του ενέκρινε τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ, όπου ο Μπρασλάφσκι εμφανίζεται αποστεωμένος, εξασθενημένος και ανήμπορος να σταθεί όρθιος, ικετεύοντας για τη ζωή του.

This is Rom Braslavski. He will be dead very soon. Hamas kidnapped him violently on Oct 7 from the Nova Music Festival. Hamas is ISIS.

70 % of Palestinians in West Bank support ISIS.

World has gone mad.

Rom’s family wants the world to see this.

Sadly. I know how many will react. pic.twitter.com/OWagEKifOs — Vivian Bercovici (@VivianBercovici) August 3, 2025

Η μητέρα του, Τάμι, που αγωνίστηκε αδιάκοπα για την απελευθέρωσή του, αποκάλυψε ότι οι απαγωγείς προσπάθησαν να τον προσελκύσουν με φαγητό ώστε να ασπαστεί το Ισλάμ. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε, επιλέγοντας να μη «προδώσει την εβραϊκή του ταυτότητα».

Κατά την απελευθέρωσή του, ο Μπρασλάφσκι καταγράφηκε σε βίντεο να χαιρετά τα μέλη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.

Ενώ αρκετές γυναίκες όμηροι της Χαμάς —όπως η Άμιτ Σουσσάνα και η Ιλανά Γκρίτζεβσκι— έχουν ήδη μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν, η μαρτυρία του Ρομ Μπρασλάφσκι αποτελεί την πρώτη δημόσια κατάθεση άνδρα επιζώντα για ανάλογες εμπειρίες.