Μια απρόσμενη τηλεοπτική συνάντηση προκάλεσε αίσθηση στην Ινδία, αλλά και,παγκόσμια: ο Μπιλ Γκέιτς έκανε cameo στο εμβληματικό δραματικό σίριαλ «Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi» (Επειδή η πεθερά ήταν κάποτε και νύφη), συνομιλώντας με τη Σμίτι Ιράνι -σταρ της σειράς και πρώην υπουργό-για ζητήματα μητρικής και παιδικής υγείας.

Η εμφάνισή του, σε επεισόδιο που μεταδόθηκε αυτή την ενδομάδα, εντάσσεται σε εκστρατεία του Ιδρύματος Γκέιτς, το οποίο συνεργάζεται επί σειρά ετών με τις ινδικές αρχές για τη μείωση της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας. Στο τετράλεπτο segment, ο Γκέιτς καλεί τη «Τούλσι» —τον θρυλικό χαρακτήρα που υποδύεται η Ιράνι— σε βιντεοκλήση, χαιρετώντας την στα χίντι: «Namaste, Tulsi-ji». «Ναι, απολύτως τέλειο», απαντά εκείνη χαμογελώντας, μέσα σε μια σκηνή που συνδύασε χιούμορ, συγκίνηση και κοινωνικό μήνυμα.

Η σκηνή ακολουθεί ένα παραδοσιακό «godh-bharai» (τελετή τύπου baby shower), όπου η Τούλσι δίνει συμβουλές σε εγκυμονούσα γυναίκα για υγιή εγκυμοσύνη και ασφαλή τοκετό.

«Συγκεντρωνόμαστε για να ευχηθούμε υγεία σε μια μέλλουσα μητέρα. Τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν οι γυναίκες τη διατροφή τους, να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών και να γεννούν στο νοσοκομείο», εξηγεί ο χαρακτήρας της Ιράνι.

Οι δύο καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι «όταν οι μητέρες είναι υγιείς, τα παιδιά προοδεύουν και ο κόσμος προοδεύει μαζί τους».

Το μήνυμα πίσω από τη σκηνή

Παρότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν βελτίωση στους δείκτες υγείας της Ινδίας, οι προκλήσεις παραμένουν σε μια κοινωνία με ισχυρά πατριαρχικά πρότυπα. Ειδικοί τονίζουν ότι η επικοινωνία μέσα από δημοφιλή μέσα είναι καθοριστική για την αλλαγή νοοτροπιών και τη στήριξη κοριτσιών και μητέρων.

Η σειρά, που υπήρξε πολιτισμικό φαινόμενο από το 2000 έως το 2008 και επέστρεψε φέτος στις οθόνες, αποτελεί «ανεπανάληπτο όχημα» για την προώθηση τέτοιων μηνυμάτων. Η εταιρεία παραγωγής JioStar Entertainment ανέφερε ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τη μυθοπλασία για κοινωνική αλλαγή. «Η αφήγηση μπορεί να κάνει περισσότερα από το να ψυχαγωγήσει. Μπορεί να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση», σημείωσε εκπρόσωπός της, προσθέτοντας ότι ο Γκέιτς θα εμφανιστεί συνολικά σε τρία επεισόδια.

Έξι εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες

Το cameo του Γκέιτς ανέβασε τη σειρά ξανά στο προσκήνιο. Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές στο Instagram μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν με έκπληξη και ενθουσιασμό τη «διασταύρωση» τεχνολογίας, ποπ κουλτούρας και δημόσιας υγείας. Από την πλευρά του Ιδρύματος Γκέιτς, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να διασφαλίσει ότι όσο “τρέχουν” οι δείκτες υγείας, θα “τρέχει” και το μήνυμα μέσα από την καρδιά της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από NDTV, BBC Hindi και The Indian Express

