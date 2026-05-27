Κάθε μέρα, στη γειτονιά Τσουκισίμα του Τόκιο, ένας ηλικιωμένος άνδρας και η ασυνήθιστη συντροφιά του τραβούν τα βλέμματα των περαστικών. Ο 72χρονος Χισάο Μιτάνι βγαίνει καθημερινά βόλτα με τον αγαπημένο του σύντροφο, όχι έναν σκύλο ή γάτα, αλλά τον Μπον-τσαν, μια αφρικανική χελώνα σούλκατα ηλικίας 28 ετών και βάρους περίπου 70 κιλών. Οι δυο τους έχουν γίνει γνωστοί στην περιοχή, με τον Μπον-τσαν να εντυπωσιάζει συχνά φορώντας ιδιαίτερα ρούχα και αξεσουάρ, όπως πολύχρωμα αδιάβροχα και καπέλα.

Η ιστορία της σχέσης τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο Μιτάνι και η σύζυγός του υιοθέτησαν τη μικροσκοπική τότε χελώνα, χωρίς να φαντάζονται πόσο μεγάλη θα γινόταν. Ο ίδιος είχε δηλώσει στην Daily Mail το 2015: «Δεν απέκτησα ποτέ παιδιά, αλλά πριν από 19 χρόνια η σύζυγός μου είδε αυτή τη μικρή χελώνα και ένιωσε αμέσως έναν ιδιαίτερο δεσμό μαζί της. Δεν μπορούσα να φύγω από το κατάστημα χωρίς να την πάρω». Παράλληλα, παραδέχθηκε με έκπληξη: «Όμως δεν είχαμε ιδέα ότι θα γινόταν τόσο μεγάλη».

Με το πέρασμα των χρόνων, ο Μπον-τσαν μεγάλωσε εντυπωσιακά. Σύμφωνα με τον Μιτάνι, η σημαντική αλλαγή στο μέγεθός του άρχισε όταν η χελώνα έφτασε περίπου τα δέκα χρόνια ζωής, γεγονός που οδήγησε τον ιδιοκτήτη της να καθιερώσει τις καθημερινές βόλτες. Σήμερα, το ιδιαίτερο αυτό δίδυμο θεωρείται σχεδόν σύμβολο της περιοχής.

Παρότι το μέγεθός τους συχνά εκπλήσσει όσους δεν γνωρίζουν το είδος, οι αφρικανικές χελώνες σούλκατα μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 90 κιλά. Χρειάζονται φυτοφαγική διατροφή, νερό και κατάλληλο χώρο διαβίωσης, ενώ ο Μπον-τσαν απολαμβάνει συχνά λιχουδιές από κατοίκους και επισκέπτες που τον συναντούν στις βόλτες του.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη συγκινητική σχέση υπάρχει και μια ανησυχία για το μέλλον. Καθώς οι χελώνες αυτού του είδους μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια, ο Μιτάνι σκέφτεται ήδη ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα του φίλου του στο μέλλον. Όπως είχε δηλώσει στο Play Tokyo το 2019: «Αφού ο Μπον-τσαν θα ζήσει πολύ περισσότερο από εμένα, πρέπει σύντομα να βρω έναν νέο ιδιοκτήτη. Ελπίζω να υπάρξει κάποιος που θα μου πει ότι μπορεί να φροντίσει τον Μπον-τσαν».

Με πληροφορίες από pethelpful.com