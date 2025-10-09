80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δείχνει μια φωτογραφία από τη Γάζα κατά την ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 23 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Shannon STAPLETON

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ενώ ταυτόχρονα σπεύδει να «σηκώσει το χέρι» και να δηλώσει το ζωηρό ενδιαφέρον της Άγκυρας για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters: «Θεού θέλοντος, η Τουρκία θα συμμετάσχει στην αποστολή που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο», λέει σε ομιλία του στην Άγκυρα, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ερντογάν «αποθεώνει» Τραμπ

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, καθώς και στις αδελφικές χώρες μας, το Κατάρ και την Αίγυπτο, για τη σημαντική υποστήριξή τους στην επίτευξη της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία.

Η Τουρκία θα συνεχίσει επίσης να εκφράζει την υποστήριξή της, έως ότου «ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος, με πλήρη εδαφική ακεραιότητα, με βάση τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

«Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου στους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μου, οι οποίοι έχουν υποστεί απερίγραπτα δεινά για δύο χρόνια, αγωνιζόμενοι για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, χάνοντας τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, και οι οποίοι, παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν υποστεί, δεν έχουν υποχωρήσει από την έντιμη στάση τους», λέει ο Ερντογάν.

πηγή: Reuters / Anadolu Agency