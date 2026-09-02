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Πατέρας για πρώτη φορά στα 50 του έγινε ο γιος του Τζον Λένον, Σον Όνο Λένον, ο οποίος μοιράστηκε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του.

Ο μουσικός και η επί χρόνια σύντροφός του, η 39χρονη μουσικός και μοντέλο Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, ανακοίνωσαν τη γέννηση του παιδιού τους, που ονόμασαν Αουρέλιους, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο. Το όνομά του είναι Αουρέλιους. Ευχαριστούμε», έγραψε ο Σον Όνο Λένον στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Στην πρώτη φωτογραφία, το ζευγάρι ποζάρει κοιτάζοντας την κάμερα, κρατώντας μαζί στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του. Ο Σον μοιράστηκε ακόμη δύο στιγμιότυπα από τη γέννηση του Αουρέλιους.

Σε ένα από αυτά, κρατά τον γιο του τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία εμφανίζεται η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ στο νοσοκομείο, λίγο μετά τον τοκετό, έχοντας στην αγκαλιά της το μωρό.

«Μαμά του μωρού», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σον στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ο Σον Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ είναι μαζί από το 2007. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο φεστιβάλ Coachella το 2005 και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά μουσικά πρότζεκτ. Μεταξύ άλλων, δημιούργησαν το συγκρότημα The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Ο Σον Όνο Λένον έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα του, Τζον Λένον, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής των Beatles. Στην προσωπική του δισκογραφία έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ, ενώ έχει συνεργαστεί και με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο, σε πέντε άλμπουμ. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε τρία άλμπουμ του ψυχεδελικού ροκ συγκροτήματος Claypool Lennon Delirium.

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