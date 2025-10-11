Ο Σον Λένον, μουσικός, παραγωγός και γιος του θρυλικού Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, σε συνέντευξη του στον Independent, μίλησε για την κληρονομιά των Beatles, για την μητέρα του αλλά και για το νέο του εγχείρημα.

Αφορμή ήταν το «Power to the People», όπως είναι ο τίτλος, ένα πολυτελές box set με 123 remastered ηχογραφήσεις του Τζον και της Γιόκο, από την περίοδο που η πολιτική τους δράση ήταν στο απόγειο της.

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσουμε να κυκλοφορούμε νέες εκδόσεις αυτής της μουσικής, νομίζω ότι κάνουν μεγάλο λάθος», λέει ο Λένον. «Δεν θέλω να ζω σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοια ακούσματα. Έχω καθήκον να διατηρώ ζωντανή τη μουσικής τους, να την κάνω να ακούγεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να βρίσκω τρόπους να προσελκύω τους νέους», δήλωσε.

«Δεν το κάνω μόνο για εμένα και τους γονείς μου. Το κάνω για τον κόσμο διότι δεν πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να ξεχάσει τους Beatles ή τον Τζον Λένον», συνέχισε.

Η παρακαταθήκη των Σκαθαριών

Ο Σον Λένον υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων Cibo Matto, The Ghost of a Saber Tooth Tiger και The Claypool Lennon Delirium, καθώς και του Plastic Ono Project, του μουσικού σχήματος των γονιών του, το οποίο η Όνο αναβίωσε το 2009.



Η κυκλοφορία του «Power to the People» έρχεται μετά το ντοκιμαντέρ «One to One: John & Yoko», το οποίο επικεντρώνεται στη συναυλία του ζευγαριού το 1972 για τα παιδιά του σχολείου Willowbrook στη Νέα Υόρκη και στην έντονα πολιτικοποημένη περίοδο της ζωής τους στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Το box set περιλαμβάνει εκτενείς ηχογραφήσεις από εκείνη τη συναυλία και άλλες της ίδιας περιόδου, με τους Τζορτζ Χάρισον, Φρανκ Ζάπα και Στίβι Γουόντερ.

«Μέχρι τον 20o αιώνα, οι περισσότεροι άνθρωποι έκαναν αυτό που έκαναν οι γονείς τους», λέει. «Ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αλλά στον σύγχρονο κόσμο φαίνεται παράξενο, γιατί οι περισσότεροι περιμένουν να αποστασιοποιηθείς από τους γονείς σου, ειδικά αν ήταν διάσημοι.

Όμως στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: είτε κάνεις ό,τι μπορείς για να αποφύγεις αυτό που έκαναν εκείνοι, είτε το αγκαλιάζεις».



Ο Λένον ήταν μόλις πέντε ετών όταν ο πατέρας του δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη, και για εκείνον η ενασχόληση με τη μουσική ήταν ένας τρόπος σύνδεσης μαζί του. «Από τον πατέρα μου ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για τη μουσική», επισημαίνει. «Πάντα ένιωθα πως μέσω της μουσικής μπορούσα να έρθω πιο κοντά του».

«Ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για την περίπτωση της Γιόκο Όνο»

«Ζω κυρίως μαζί της, στην πραγματικότητα», λέει αναφερόμενος στη 92χρονη μητέρα του. «Προσπαθώ να της αφήνω τον χώρο που χρειάζεται, δεν θέλει πλέον να δίνει συνεντεύξεις, ούτε να είναι δημόσιο πρόσωπο. Είναι αστείο», συνεχίζει. «Ο κόσμος λέει συνέχεια ότι εγώ μεγάλωσα στη σκιά του πατέρα μου, κάτι το οποίο, ως έναν βαθμό, είναι αλήθεια. Αλλά η μητέρα μου όντως έζησε στη σκιά του. Είχε μια ακμάζουσα καλλιτεχνική πορεία, κι όταν μπήκε στη ζωή του πατέρα μου, αυτομάτως καριέρα της τέθηκε σε παύση», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος συχνά μιλά για το πώς οι θαυμαστές των Beatles δεν αποδέχθηκαν ποτέ τη Γιόκο αλλά στην πραγματικότητα, ούτε οι θαυμαστές της πρωτοπορίας αποδέχθηκαν τους Beatles. Η μοντέρνα καλλιτεχνική κοινότητα τότε ήταν εξαιρετικά σνομπ απέναντι στη ροκ μουσική», τόνισε ο Λένον.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή στην κοινή γνώμη γύρω από το πρόσωπο της Γιόκο. Από την άποψη ότι ήταν «η γυναίκα που διέλυσε τους Beatles» καταγράφεται μία ουσιαστική αναγνώριση του έργου και της ζωής της.

Ο Λένος συνέχισε: «Εκείνη την εποχή στην Αγγλία, όταν ο πατέρας μου και η μητέρα μου έγιναν ζευγάρι, ήταν πραγματικά σοκαριστικό να βλέπεις έναν Βρετανό με μια Ιαπωνέζα», λέει ο μουσικός. «Ωστόσο, είναι κλισέ να λέμε ότι “ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος”, αλλά νομίζω πως στην περίπτωση της Γιόκο Όνο αυτό ισχύει πραγματικά», προσθέτει.

«Το γεγονός είναι ότι παρεξηγήθηκε και παρεξηγήθηκε για περισσότερα από 50 χρόνια. Νομίζω όμως πως επιτέλους αρχίζει να αναγνωρίζεται για αυτό που πραγματικά είναι: μια ξεχωριστή και αυτόνομη καλλιτέχνιδα», όπως χαρακτήρισε την μητέρα του.

Παρά τους φόβους του Λένον, οι Beatles απέχουν πολύ από το να ξεχαστούν. Η μουσική τους παραμένει ζωντανή και θα συνεχίσει να συγκινεί για δεκαετίες ακόμη. Όμως, «εξίσου σημαντικό είναι να θυμόμαστε όσα πρέσβευαν ο Τζον και η Γιόκο», τονίζει.

Και μία παρατήρηση του Σον Λένον που αξίζει να επισημανθεί: Οι περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι θεωρούν ότι «όλοι ξέρουν τους Beatles, όλοι γνωρίζουν τον Τζον Λένον». Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, λέει ο Σον. «Συναντώ τους φίλους της ανιψιάς και του ανιψιού μου, μιλάω με παιδιά της Γενιάς Ζ, και μερικά από αυτά δεν ξέρουν τη διαφορά μεταξύ Beatles και Monkees, το ορκίζομαι». Γιατί μπορεί για όσους έχουν περάσει μια ορισμένη ηλικία, οι Fab Four να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας κουλτούρας, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει;

Το «Power to the People» κυκλοφορεί από την Universal Music Group.

Με πληροφορίες από The Independent

