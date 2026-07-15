Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατηγορείται για εμπλοκή σε προώθηση νομοθεσίας που διευκολύνει την κατ’ οίκον αποστολή πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ.

Η εν λόγω αλλαγή αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα τις διαδικτυακές πωλήσεις της εταιρείας GrabAGun, στην οποία ο γιος του προέδρου κατέχει μετοχές και διοικητική θέση.

Η προτεινόμενη νομοθεσία επιτρέπει την αγορά όπλων μέσω διαδικτύου με ταυτοποίηση από απόσταση, καταργώντας την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παραλαβή από εξειδικευμένα καταστήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες καταστημάτων όπλων, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου.

Παρά τις αντιδράσεις, η εταιρεία εκτιμά ότι η ψήφιση του νόμου θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων της, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

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Νέα σκάνδαλο κατάχρησης εξουσίας και ανταγωνσιμού, στα οποίο εμπλέκεται η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην επιφάνεια, καθώς όπως φαίνεται η περίοδος της προεδρίας του είναι περισσότερο επικερδής για τις επιχειρήσεις Τραμπ απ΄ ότι για τις ΗΠΑ.

Μετά τα κρυπτονομίσματα, τις συνεργασίες με τους άραβες και δεκάδες άλλες, γιος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φέρεται να κέρδισε πολλά εκατομμύρια δολάρια λοταν βοήθησε πέρυσι μια εταιρεία που πουλά όπλα στο διαδίκτυο, γνωστή ως η «Amazon των όπλων», να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

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Όμως, η GrabAGun, όπου ο γιος του προέδρου είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, θα αποκομίσει ακόμη πιο μεγάλα κέρδη, όταν η κυβέρνηση του πατέρα του αλλάξει τη νομοθεσία ώστε να επιτρέπονται οι διαδικτυακές πωλήσεις αλκοόλ, καπνού και πυροβόλων Όπλων και εκρηκτικών ώστε οι αποστολές να γίνονται κατ οίκον.

Εάν ψηφιστεί η αλλαγή της νομοθεσίας, θα είναι από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην πολιτική όπλων στις ΗΠΑ εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες, οδηγώντας σε μια τεράστια αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων όπλων.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτό σημαίνει ότι κάθε Αμερικανός πολίτης θα μπορεί να αγοράζει όπλα, όπως αγοράζει ρούχα και είδη σπιτιού, με μια απλή διαδικτυακή επαλήθευση της ταυτότητά του σε μόλις επτά ημέρες μετά την ειδοποίηση των τοπικών αρχών.

Μέχρι σήμερα, ο νόμος απαιτεί την παραλαβεί των όπλων από φυσικά καταστήματα και από τους ίδους τους αγοραστές ώστε να προσκομίζουν τις άδειες οπλοφορίας τους για τους σχετικούς ελέγχους.

Η προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να αλλάξει τη νομοθεσία περί όπλων προς αυτή την κατεύθυνση, έχει προακλέσει τεράστιες αντιδράσεις ακόμη και από ιδιοκτήτες καταστημάτων όπλων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η άμεση αποστολή πυροβόλων όπλων στα σπίτια, θέτει σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια αλλά και τη βιωσιμότητα των μικρών καταστημάτων όπλων με φυσική παρουσία.

Σε αντίθεση με αυτούς, ευνοημένος βγαίνει ο Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος έχει περισσότερες από 300.000 μετοχές της εταιρείες, οι οποίες μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστηριο η αξία τους εκτινάχθηκε στα 5 εκατομμύρια δολάρια.

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Το οξύμορο είναι ότι τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της GrabAGun, Μαρκ Νεμάτι, όσο και ο ίδιος ο Τραμπ Τζούνιορ δεν γνώριζαν για την κατάθεση προς ψήφιση πρότασης, αναγνωρίζοντας ωστόσο, ότι σε μια τέτοιοα περίπτωση τα έσοδά της εταιρείας του; θα ξεπέρναγαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

3,3 εκατ Αμερικανοί θα ψωνίζουν όπλα από τον καναπές τους

Η ATF προβλέπει ότι εάν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, πάνω από τους μισούς αγοραστές όπλων στις ΗΠΑ – σχεδόν 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως – θα επιλέγουν να αγοράζουν διαδικτυακά.

Η GrabAGun ιδρύθηκε το 2010 και σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους λιανοπωλητές όπλων με προτεραιότητα στις πωλήσεις στις ΗΠΑ.

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Ο Τραμπ Τζούνιορ αναδείχθηκε «το πρόσωπο της GrabAGun» πέρυσι, όταν κατάφερε να βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο μέσω μιας συγχώνευσης εταιρειών ειδικού σκοπού, που απέφερε στην εταιρεία 119 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το SPAC δημιουργήθηκε από την 1789 Capital, όπου ο Τραμπ Τζούνιορ είναι εταίρος.

Ο Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε τότε, ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις όπλων είναι πιο ασφαλείς από το να στέλνονται τα όπλα σε καταστήματα για την παραλαβή τους από τους πελάτες.

Έκανε επίσης τηλεοπτικές εμφανίσεις για να υποστηρίξει. ότι οι νέοι και οι γυναίκες που σήμερα μπορεί να μην θέλουν να επισκεφθούν ένα κατάστημα όπλων, θα μπορούν πλέον από την ευκολία του καναπέ τους να αγοράσουν ένα ή και περισσότερα όπλα.

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