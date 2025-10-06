Ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο είναι Βραζιλιάνος και μόλις γιόρτασε ακόμη ένα εντυπωσιακό ορόσημο ζωής.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο Ζοάο Μαρίνιο Νέτο — ο οποίος είχε ανακηρυχθεί πέρυσι από το Guinness World Records ως ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο — έκλεισε τα 113 του χρόνια. Το γεγονός γιορτάστηκε με μια μεγάλη γιορτή που οργάνωσαν οι αγαπημένοι του, σύμφωνα με το Guinness.

Ο Νέτο γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1912 στο Μαρανγουάπε, δήμο της πολιτείας Σεαρά στη Βραζιλία. Σήμερα είναι ο τελευταίος εν ζωή άνδρας που γεννήθηκε εκείνη τη χρονιά και ο 26ος γηραιότερος άνδρας στην ιστορία, σύμφωνα με τα αρχεία του Guinness.

Η μακροζωία του δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν το μυστικό του, το οποίο είχε αποκαλύψει όταν έλαβε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως είχε πει τότε, το μυστικό της μακροζωίας του είναι «να περιβάλλεται από καλούς ανθρώπους» και να φροντίζει «να έχει πάντα κοντά του τους αγαπημένους του».

Όταν αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records, ο Νέτο ήταν 112 ετών και 52 ημερών, κατέχοντας ήδη τον τίτλο του γηραιότερου εν ζωή άνδρα στη Λατινική Αμερική. Έλαβε την παγκόσμια διάκριση μετά τον θάνατο του Βρετανού Τζον Τίνισγουντ.

Παρότι δεν είναι ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο — τίτλος που ανήκει στην 116χρονη Έθελ Κάτερχαμ από το Ηνωμένο Βασίλειο — ο Νέτο αποτελεί ζωντανό σύμβολο αντοχής και οικογενειακής αγάπης. Γεννήθηκε σε οικογένεια αγροτών και από την ηλικία των τεσσάρων ετών βοηθούσε τον πατέρα του στα χωράφια, όπως αναφέρει το Guinness.

Με την πρώτη του σύζυγο, Ζοζέφα Αλμπάνο ντος Σάντος, απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Αντόνιο, τον Ζοζέ, τη Φάτιμα και τη Βάντα. Αργότερα, με τη σύντροφό του Αντόνια Ροντρίγκες Μόουρα, απέκτησε ακόμη τρία: τον Βινίσιους, τον Ζάρμπας και τη Κονσεϊσάο. Από τα οκτώ παιδιά του, έξι βρίσκονται σήμερα στη ζωή. Έχει επίσης 22 εγγόνια, 15 δισέγγονα και τρία τρισέγγονα.

Τα 113α γενέθλια του Νέτο ήρθαν λίγους μήνες μετά από μια ιδιαίτερη στιγμή: τον Αύγουστο, ο Βραζιλιάνος υπεραιωνόβιος είχε αποτίσει φόρο τιμής στη μακροβιότερη γυναίκα του κόσμου, την Έθελ Κάτερχαμ, στέλνοντάς της ευχετήριο μήνυμα για τα 116ά γενέθλιά της, σύμφωνα με το LongeviQuest.

Την είδηση των γενεθλίων της Κάτερχαμ τού μετέφερε η εγγονή του, Βαλέρια Μαρίνιο, η οποία δήλωσε ότι ο παππούς της ήταν ενθουσιασμένος που θα της έστελνε τις ευχές του. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν το LongeviQuest και το Guinness, ο Νέτο εμφανίζεται να φορά γυαλιά ηλίου και να κρατά μια πινακίδα με φωτογραφίες της Βρετανίδας, πάνω στην οποία αναγράφεται η φράση «Feliz Aniversário» («Χρόνια Πολλά» στα πορτογαλικά).

Σύμφωνα με το LongeviQuest, η ευχή αυτή αποτέλεσε την πρώτη καταγεγραμμένη επικοινωνία ανάμεσα στον γηραιότερο άνδρα και τη γηραιότερη γυναίκα του κόσμου — αλλά και την πρώτη ανταλλαγή ευχετήριων μηνυμάτων γενεθλίων μεταξύ υπεραιωνόβιων από διαφορετικές χώρες.

