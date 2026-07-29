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Η συνάντηση αποτελεί καθοριστικό σημείο για τη διαπίστωση των πολιτικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν παρουσίασε νέο σχέδιο λύσης, επιμένοντας στη διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου από το σημείο όπου είχαν διακοπεί οι συνομιλίες.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών, ο Γενικός Γραμματέας θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τα συμπεράσματά του και τις επόμενες κινήσεις.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές τηρούν στάση συγκρατημένης αισιοδοξίας, αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις που θα καθορίσουν τη δυναμική της νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών.

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Η πιο κρίσιμη ίσως ημέρα των τελευταίων μηνών για το Κυπριακό ξημερώνει σήμερα, καθώς ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες συγκαλεί κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσει εάν υπάρχουν οι αναγκαίες πολιτικές προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

Η τριμερής συνάντηση θεωρείται καθοριστική, αφού από το αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί εάν η διαδικασία θα αποκτήσει νέα δυναμική ή θα περιοριστεί, για ακόμη μία φορά, στη διατήρηση του διαλόγου χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

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Αμέσως μετά, ο Αντόνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του και να ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Θετικό κλίμα, αλλά χωρίς υπερβολές

Οι επαφές της πρώτης ημέρας δεν απέδωσαν κάτι πιό ουσιαστικό. Ο Γενικός Γραμματέας είχε χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ ακολούθησε κοινό δείπνο, κατά το οποίο συζητήθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού, η μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, οι μέχρι σήμερα συγκλίσεις, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και το ενδεχόμενο μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης.

Παρά το καλό κλίμα, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η ουσία θα κριθεί σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει εάν η τουρκική πλευρά είναι διατεθειμένη να μετακινηθεί, έστω και περιορισμένα, από τις πάγιες θέσεις της, ώστε να δημιουργηθεί κοινό έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Καμία νέα φόρμουλα λύσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ink.com και του δημοσιογράφου,Λοΐζου Αντωνίου, ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν παρουσίασε νέο σχέδιο λύσης ούτε κάποιο διαφορετικό διαπραγματευτικό πλαίσιο, διαψεύδοντας τα σενάρια που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες.

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Αντίθετα, επέμεινε στη γραμμή που είχε χαράξει μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017, επιδιώκοντας τη διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου και την επανεκκίνηση της διαδικασίας από το σημείο όπου είχε διακοπεί.

Ο Γενικός Γραμματέας υπενθύμισε ότι στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης είχαν επιτευχθεί σημαντικές συγκλίσεις, ενώ ανάλογη προσέγγιση διατηρεί και για τα ζητήματα της ασφάλειας, του περιουσιακού και των υπόλοιπων κεφαλαίων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βλέμμα στις ανακοινώσεις

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Στη Λευκωσία επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μετά τη σημερινή συνάντηση θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις, χωρίς όμως να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τις μέχρι τώρα συζητήσεις ανοικτές και ειλικρινείς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σημερινή ημέρα θα σηματοδοτήσει ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις ανακοινώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες. Είτε αυτές αφορούν τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης, είτε ένα πακέτο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είτε απλώς τη συνέχιση της διαδικασίας, θα αποτελέσουν την πρώτη ένδειξη για το αν η νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική επανεκκίνηση των συνομιλιών ή θα προστεθεί στις πολλές άκαρπες προσπάθειες των τελευταίων ετών

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