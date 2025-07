Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Καναδάς δεν θα αποτελέσει «ποτέ τμήμα των ΗΠΑ», κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης ομιλίας του, που εκφώνησε σε μια χώρα που κλονίζεται από τις απειλές του ισχυρού γείτονά της.

«Δεν θα αποτελέσουμε ποτέ, ποτέ, με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος των ΗΠΑ», είπε, απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει ο Καναδάς η 51η αμερικανική πολιτεία.

Όμως, επισήμανε πως σέβεται τις ΗΠΑ και αναζητά μέσα για να «συνεργαστεί» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σεβόμαστε τον πρόεδρο Τραμπ. Έχει θέσει κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα στην κορυφή της ατζέντας. Καταλαβαίνουμε την ατζέντα του», είπε στους δημοσιογράφους, υπενθυμίζοντας ότι είχε συνεργαστεί μαζί του σε διεθνείς συνόδους.

«Από πολλές πλευρές, η εμπειρία μου συμπίπτει με εκείνη του προέδρου. Και οι δύο θέλουμε το καλύτερο για τις χώρες μας. Αλλά ξέρει, όμως και εγώ ξέρω από τη μακρά εμπειρία μου, ότι μπορούμε να βρούμε αμοιβαίες λύσεις, επωφελείς και για τους δύο», είπε.

