Στον δρόμο προς τη Νέα Υόρκη για να παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με την πορεία της πτήσης του να αποφεύγει τον εναέριο χώρο όλων των χωρών εκτός από την Ιταλία και την Ελλάδα — παρότι αυτό επιμηκύνει σημαντικά το ταξίδι, όπως γράφουν οι Times of Israel.

Η διαδρομή, η οποία είναι ορατή μέσω της υπηρεσίας Flight Tracker, φαίνεται να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για τον Νετανιάχου, σχετικά με φερόμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα — κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ αρνείται.

Advertisement

Advertisement

Πολλές χώρες έχουν δηλώσει ότι, εφόσον ο Νετανιάχου εισέλθει στο έδαφός τους, θα προχωρήσουν στη σύλληψή του σύμφωνα με το ένταλμα του ΔΠΔ.

Η κρατική πτήση του Ισραήλ με το προεδρικό αεροσκάφος «Wing of Zion» φαίνεται επίσης να αποφεύγει τον εναέριο χώρο της Ισπανίας, η οποία έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί ενεργά με την έρευνα του ΔΠΔ.

Ανάλογη πορεία ακολουθήθηκε και τον Φεβρουάριο, όταν ο Νετανιάχου ταξίδευσε στις ΗΠΑ, με το ταξίδι να παρατείνεται και τότε λόγω ανησυχιών για το ένταλμα σύλληψης. Αναφέρεται επίσης ότι ακύρωσε επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν τον Μάιο, προκειμένου να αποφύγει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας — της οποίας ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι σφοδρός επικριτής του Ισραήλ και έχει επαινέσει τη Χαμάς, ενώ χαιρέτισε θετικά το ένταλμα σύλληψης.

H επίθεση στις χώρες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

Αύριο, Παρασκευή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα για να μιλήσει για την κατάσταση τη Γάζα, όπου όπως προανήγγειλε θα αναφερθεί κατά των κρατών που στάθηκαν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.

«Στη Γενική Συνέλευση, θα πω την αλήθεια μας – την αλήθεια των πολιτών του Ισραήλ, την αλήθεια των (ισραηλινών) στρατιωτών, την αλήθεια του έθνους μας. Θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές, αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα Κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν δεσμεύει σε τίποτα το Ισραήλ. Είναι μία επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών μπροστά στην παλαιστινιακή τρομοκρατία» πρόσθεσε.

Πηγή: Times of Israel