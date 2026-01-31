Τα αρχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν τις τελευταίες επιθυμίες του Τζέφρι Επστάιν σχετικά με τη διανομή της περιουσίας του. Η διαθήκη του, που υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου 2019 δύο ημέρες πριν τον θάνατό του στη φυλακή του Μανχάταν προέβλεπε μεγάλα ποσά για φίλους, συγγενείς, συνεργάτες και εργαζόμενους.

Στην τελευταία του σύντροφο, Καρίνα Σούλιακ, ο Επστάιν άφηνε 42.194.100 ευρώ, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων, την ιδιοκτησία του στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς, το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, αλλά και ακίνητα στο Παρίσι, στο Παλμ Μπιτς και στο Νέο Μεξικό. Το δαχτυλίδι, με ορθογώνιο διαμάντι 32,73 καρατίων πλαισιωμένο από μικρότερα διαμάντια, είχε σημειωθεί από τον Επστάιν ως δώρο «ενόψει γάμου».

Στον δικηγόρο του Ντάρεν Ίνταϊκ και στον λογιστή του Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι ήταν επίσης συνδιαχειριστές της διαθήκης, ο Επστάιν προόριζε ποσά ύψους 42.194.100 και 21.097.050 ευρώ αντίστοιχα. Η συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, που εκτίει ποινή 20 ετών, θα λάμβανε 8.438.820 ευρώ, ενώ παρόμοια ποσά προορίζονταν για τον αδελφό του, Μαρκ Επστάιν, και τον πιλότο του, Λάρι Βισόσκι.

Ωστόσο, η περιουσία του Επστάιν δεν διανεμήθηκε στους αρχικούς δικαιούχους. Αντίθετα, μεταφέρθηκε σε καταπίστευμα, από το οποίο χρησιμοποιείται για την αποζημίωση των θυμάτων του και την κάλυψη φόρων και νομικών εξόδων. Από το αρχικό κεφάλαιο, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία, απομένουν περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια.

Μέρος της διαθήκης περιλάμβανε και άλλους δικαιούχους —ορισμένοι από τους οποίους παραμένουν ανώνυμοι— οι οποίοι θα έπαιρναν αρκετά εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, ενώ σημαντικά ποσά προορίζονταν και για διάφορους εργαζόμενους του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος.

