Τη συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart επέλεξε να αναπαράγει μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση που αποτυπώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας.

Στη συνέντευξή του στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την «ενεργειακή διπλωματία» ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, ενώ αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Ο Παπασταύρου τόνισε τον ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις και περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη «ρεαλιστική» προσέγγιση του Τραμπ.

Κατά τον υπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει την ενεργειακή διπλωματία «σήμα κατατεθέν», χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους.

Υπογραμμίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Τραμπ, συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντός και Ενέργειας αναφέρθηκε στη σύσταση του National Energy Dominance Council υπό την προεδρία του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και στην πλατφόρμα Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P‑TEC) του Υπουργείου Ενέργειας, ως βασικά εργαλεία της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής.

Τονίζει επίσης ότι η χρήση της ενέργειας ως «καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους» έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών.

Όπως είπε ο έλληνας Υπουργός, «Με όρους στρατηγικής, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τους δικούς μας πόρους με τη μορφή που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται μόνο για άνεμο ή ήλιο, ή για τους υδρογονάνθρακες, αλλά για όλα: άνεμος, ήλιος, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία — όλα. Για την Ευρώπη, αυτό είναι ένα ξύπνημα, γιατί η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ, εισάγοντας αμερικανικό LNG. Ταυτόχρονα, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ ήταν διστακτικά ή αμφίσημα σχετικά με την ανάπτυξη του δικού τους φυσικού αερίου. Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί ένα ενεργειακό μείγμα όπου το φυσικό αέριο θα είναι μέρος για τα επόμενα χρόνια, και ο πρόεδρος Τραμπ — ρεαλισμός. Αυτό βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα όσον αφορά την αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική.»





