Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή (2/11).

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

«Αυτό που λέω είναι πως θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ωστόσο ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε χθες το Fox News ότι δεν θα πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται ‘μη κρίσιμες εκρήξεις’, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη», εξήγησε.

«Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», επέμεινε ο υπουργός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα ανακοινώνοντας την Πέμπτη πως διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Κατόπιν επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί.

Οι αμφιβολίες παραμένουν: μιλά για δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων, ή όντως για πυροδοτήσεις πυρηνικών κεφαλών;

Η απόφαση-σοκ καταγράφτηκε με πυρακτωμένο το γεωπολιτικό φόντο, καθώς η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκεται περιοδικά σε πρώτο πλάνο, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καμιά πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες — με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (έκανε έξι, μεταξύ του 2006 και του 2017). Η Ρωσία – τότε σοβιετική ένωση – δεν έχει κάνει καμία από το 1990. Η Κίνα έκανε την τελευταία το 1996.

Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών και άλλων.

Η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει – ωστόσο δεν έχει επικυρώσει – τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (TICE στα γαλλικά, CTBT στα αγγλικά) του 1996. Εάν προχωρούσε σε πυροδότηση πυρηνικού όπλου, θα την παραβίαζε κατάφωρα.

Οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής.

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».

Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».

Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα. Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή.

Η Κίνα απαντά στον Τραμπ: «Δεν κάνουμε πυρηνικές δοκιμές»

Η Κίνα ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν διεξάγει καμία πυρηνική δοκιμή, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ.

Σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, τόνισε ότι η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική ανάπτυξη, ακολουθεί πολιτική μη χρήσης πυρηνικών όπλων πρώτου πλήγματος και εφαρμόζει πυρηνική στρατηγική βασισμένη στην αυτοάμυνα, σε πλήρη συμφωνία με τη δέσμευσή της για αναστολή των πυρηνικών δοκιμών.

Η Μάο Νινγκ πρόσθεσε ότι η Κίνα ελπίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να διατηρηθεί το διεθνές σύστημα αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και η στρατηγική ισορροπία και η παγκόσμια σταθερότητα.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)