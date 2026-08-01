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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για δυναμικά πλήγματα με στόχο την πίεση της Τεχεράνης, παρά τις ανησυχίες στενών συνεργατών του για πιθανό γενικευμένο πόλεμο.

Το Ιράν χαρακτήρισε τις ενδεχόμενες επιθέσεις πράξη παραφροσύνης και προειδοποίησε ότι διαθέτει σχέδια για μαζικά αντίποινα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Το τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά από επίθεση με βλήμα σε δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σκάφος.

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Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ευρείας στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να πλήξει «πολύ δυνατά» την Τεχεράνη, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό εξέταση σχέδιο νέων αεροπορικών επιθέσεων εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες των CBS News, Wall Street Journal και Axios, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εντείνουν την πίεση προς το ιρανικό καθεστώς, επιδιώκοντας να το οδηγήσουν σε αποδοχή των αμερικανικών όρων στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία. Παρότι δεν έχει δοθεί ακόμη η τελική εντολή για την έναρξη των επιχειρήσεων, τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης βρίσκονται στο τραπέζι.

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Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την πίεση προς την Τεχεράνη. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πουν “δεν μπορούμε άλλο”», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι κάθε νέο πλήγμα αποδυναμώνει περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιράν.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των πιθανών στόχων περιλαμβάνονται μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου της Τεχεράνης. Ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια προβλέπει ακόμη και εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ιρανική πρωτεύουσα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, οι επιχειρήσεις να ολοκληρωθούν πριν από το άνοιγμα των διεθνών αγορών τη Δευτέρα, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας.

Η νέα κρίση έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και των αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να απαντήσει δυναμικά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Από την πλευρά του, το Ιράν χαρακτηρίζει ένα ενδεχόμενο χτύπημα στις ενεργειακές του υποδομές «πράξη παραφροσύνης». Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας, μιλώντας στο πρακτορείο Tasnim, υποστήριξε ότι έχουν ήδη καταρτιστεί σχέδια μαζικών αντιποίνων, τα οποία περιλαμβάνουν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων ισραηλινών υποδομών αλλά και αμερικανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης διατυπώνονται επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης. Σύμφωνα με το CBS News, στενοί συνεργάτες του προέδρου εκφράζουν ανησυχίες ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ήδη τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα περίπου 11 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και να μείνει ακυβέρνητο. Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου, το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στην αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν.