ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο κλαμπ «Mar-a-Lago» του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 29 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/Αρχείο Φωτογραφίας

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμος για στρατιωτικά πλήγματα εάν δεν επιτευχθεί νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά τις ιρανικές εγκαταστάσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με καταστροφή κρίσιμων υποδομών, όπως γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, παρά τις πιθανές προκλήσεις από την πλευρά της Τεχεράνης.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επανεκκίνησαν πρόσφατα, καθώς η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Παρά τις στρατιωτικές απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του εξακολουθεί να επιδιώκει μια διπλωματική λύση για το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

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Νέες αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη εικόνα των κινήσεων του Ιράν και δεν βασίζονται στις εκτιμήσεις του Ισραήλ.

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«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε, αναφερόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως είπε, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα συστήματα επιτήρησης παρακολουθούν στενά τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στην περιοχή Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση.

«Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe Mountain», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η δική του πολιτική απέτρεψε μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε.

President Trump: "Frankly, if I were not President of the US, Israel today would not exist!" pic.twitter.com/fOoD3enq9Y — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Απειλές για κρίσιμες υποδομές

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης το ενδεχόμενο στοχευμένων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

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«Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα επιστρέψω και θα τελειώσω τη δουλειά. Μπορώ πολύ εύκολα να καταστρέψω τις περισσότερες μεγάλες γέφυρές τους μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες», είπε.

Πρόσθεσε ότι πιθανός στόχος θα μπορούσαν να αποτελέσουν και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μέσα σε μία ημέρα όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είχαν καταστραφεί. Οι γέφυρες χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν», υποστήριξε.

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«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Αναφερόμενος στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής.

«Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ. Μπορούν να ρίξουν μερικές νάρκες και να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας. Το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι απίστευτο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επανεκκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο.

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«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάζουν πλέον τις συμφωνίες. Κάθε φορά που συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξαφνικά λένε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες. Αυτό ακριβώς συζητάμε», είπε.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει μια διπλωματική λύση, προειδοποιώντας ωστόσο πως, εάν δεν υπάρξει νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών της χώρας.

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