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Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι η παύση των βομβαρδισμών αποτελεί ευκαιρία για διαπραγματεύσεις, διατηρώντας ωστόσο τη στρατιωτική επιλογή ανοικτή.

Το Ιράν ανέστειλε τις επιθέσεις του κατά αραβικών στόχων και της ναυσιπλοΐας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαμεσολαβητικές προσπάθειες μέσω του Ομάν για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα που προκαλούν πληθωριστικές πιέσεις και ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εφαρμόζει την τακτική του «μια με το μαστίγιο και μια με το καρότο» απέναντι στο Ιράν. Από τη μία πλευρά διατηρεί στο τραπέζι την απειλή νέων στρατιωτικών πληγμάτων, από την άλλη όμως επιλέγει, τουλάχιστον προσωρινά, να δώσει χώρο στη διπλωματία, ελπίζοντας ότι η Τεχεράνη θα επιστρέψει με σοβαρές προτάσεις στις διαπραγματεύσεις.

Το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έδωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, μιλώντας στο ιδιαίτερα φιλοτραμπικό δίκτυο Fox News. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος «δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για προσωρινή αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών δεν αποτελεί αλλαγή στρατηγικής, αλλά μια ευκαιρία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση συνεννόησης από την ιρανική πλευρά. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, η στρατιωτική επιλογή παραμένει απολύτως ανοικτή.

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Η αντίδραση της Τεχεράνης

Σχεδόν ταυτόχρονα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι διακόπτει και αυτό τις επιθέσεις του, τόσο εναντίον αραβικών στόχων όσο και κατά της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς δεν υπήρξαν νέες αμερικανικές επιθέσεις το τελευταίο διήμερο. Η αποκλιμάκωση θεωρείται εύθραυστη, καθώς οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες συνεχίζονται μέσω του Ομάν, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή για τη μόνιμη ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Το πετρέλαιο παραμένει ακριβό

Η προσωρινή παύση των συγκρούσεων έφερε μια μικρή ανάσα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, χωρίς όμως να εξαφανίσει την ανησυχία. Στις σημερινές συναλλαγές:

Brent: 92,82 δολάρια το βαρέλι.

το βαρέλι. West Texas Intermediate (WTI): 85,29 δολάρια το βαρέλι.

Παρότι οι τιμές υποχώρησαν περίπου 4% σε σχέση με τα υψηλά των προηγούμενων ημερών, εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα που διατηρούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη και οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιφυλακτικότητα τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει το Ιράν υπό συνεχή πίεση, εναλλάσσοντας απειλές και διπλωματικά ανοίγματα. Το αν αυτή η τακτική θα οδηγήσει σε ουσιαστική συμφωνία ή σε νέο κύκλο στρατιωτικής σύγκρουσης θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε, οι αγορές πετρελαίου και ολόκληρη η διεθνής οικονομία θα συνεχίσουν να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα κάθε εξέλιξη γύρω από το Ορμούζ.