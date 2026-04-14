Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέγραψε τη Δευτέρα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται ντυμένος σαν τον Ιησού και να θεραπεύει έναν άνδρα με σφαίρες φωτός στα χέρια του, μέσα σε ένα πανόραμα θρησκευτικών και πατριωτικών εικόνων.

Μετά από έντονη κατακραυγή, μεταξύ άλλων και από συντηρητικούς χριστιανούς υποστηρικτές του και λοιπούς MAGA, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ναι μεν είχε δημοσιεύσει την εικόνα, αλλά «νόμιζε ότι ήμουν εγώ ως γιατρός» και ότι «μόνο τα ψεύτικα νέα» θα υποστήριζαν ότι απεικόνιζε τον εαυτό του ως τον Ιησού!

Σπάνια υπαναχώρηση Τραμπ



Η αφαίρεση της ανάρτησης ήταν μια «σπάνια υποχώρηση» για τον Τραμπ, ο οποίος κατά κανόνα «δεν ζητά συγγνώμη για πράξεις και λόγια που πληγώνουν ή προσβάλλουν τους ανθρώπους», ανέφερε η εφημερίδα The New York Times. Ωστόσο, η «εικόνα που τον απεικόνιζε ως μια μορφή που μοιάζει με τον Χριστό προκάλεσε οργή στη θρησκευτική δεξιά», εξοργίζοντας το πλήθος που «συγκεντρώθηκε πίσω από τον Τραμπ» κατά τη διάρκεια «δύο διαδικασιών μομφής και τριών εκλογών», ανέφερε η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Η εικόνα ήταν «ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ βλασφημία» και ο Τραμπ έπρεπε να «ζητήσει συγχώρεση από τον αμερικανικό λαό και στη συνέχεια από τον Θεό», δήλωσε η Μέγκαν Μπάσαμ, μια ευαγγελική χριστιανή συγγραφέας του The Daily Wire, στο X.

I don’t know if the President thought he was being funny or if he is under the influence of some substance or what possible explanation he could have for this OUTRAGEOUS blasphemy. But he needs to take this down immediately and ask for forgiveness from the American people and… https://t.co/scsXaj6Rey — Megan Basham (@megbasham) April 13, 2026

Ο συντηρητικός χριστιανός σχολιαστής Ροντ Ντρέερ δήλωσε στο Journal ότι ο Τραμπ «εκπέμπει το πνεύμα του Αντίχριστου, χωρίς αμφιβολία».

Η «αναταραχή που προκάλεσαν οι αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», συμπεριλαμβανομένης της «οξείας κριτικής του προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’», θα μπορούσε να «μετατραπεί σε πολιτικό βάρος για τους Ρεπουμπλικάνους», ανέφερε η εφημερίδα. Οι Καθολικοί «αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αμφιταλαντευόμενων ψηφοφόρων με θρησκευτικό υπόβαθρο στην Αμερική», ανέφερε το Axios, «και η υποστήριξη του Τραμπ μεταξύ τους είχε ήδη αρχίσει να μειώνεται» πριν από τις αναρτήσεις του.