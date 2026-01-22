Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει καταθέσει αγωγή κατά της JPMorgan Chase και του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ντάιμον, διεκδικώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ότι τον «απέκλεισε τραπεζικά».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζει ότι η JPMorgan διέκοψε την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς το πρόσωπό του μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η τράπεζα τον αντιμετώπισε με «λανθαστικό και αδικαιολόγητο» τρόπο, προβαίνοντας σε διακρίσεις εις βάρος του.

Την Πέμπτη, τα Fox Business και Bloomberg μετέδωσαν ότι η νομική ομάδα του Τραμπ κατέθεσε τη σχετική αγωγή σε δικαστήριο του Μαϊάμι.

Η JPMorgan δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Περισσότερα σε λίγο…