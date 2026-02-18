Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σ’ έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ιράν αναφέρει το Axios σε σημερινό του δημοσίευμα, τονίζοντας πως η σύγκρουση ενδέχεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, που θα έμοιαζε περισσότερο με έναν πλήρη πόλεμο παρά με την στοχευμένη επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι πιθανότατα θα είναι μια κοινή εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής — και πιο απειλητική για το καθεστώς — από τον 12ήμερο πόλεμο υπό την ηγεσία του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο τελικά συμμετείχαν οι ΗΠΑ για να καταστρέψουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.



«Ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές συνέπειες για τα τρία χρόνια που απομένουν της προεδρίας Τραμπ.. Θα είναι η σημαντικότερη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία». Trump moves closer to a major war with Iran https://t.co/woFcKLOI88 February 18, 2026

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έφτασε κοντά να πατήσει το κουμπί για ένα πλήγμα κατά του Ιράν, με αφορμή τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς. Όταν όμως το «παράθυρο ευκαιρίας» έκλεισε, η κυβέρνηση υιοθέτησε στρατηγική δύο αξόνων: επανέναρξη πυρηνικών διαπραγματεύσεων και ταυτόχρονη μαζική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Την Τρίτη, οι σύμβουλοι του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν επί τρεις ώρες στη Γενεύη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Αν και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για «πρόοδο», οι διαφορές, όμως, παραμένουν σημαντικές και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν εμφανίζονται αισιόδοξοι για γεφύρωσή τους. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι, ενώ υπάρχουν θετικά στοιχεία, «ο πρόεδρος έχει θέσει όρια που το Ιράν δεν είναι ακόμη διατεθειμένο να αναγνωρίσει». Η κυβέρνηση δεν αποκλείει ότι η διπλωματία έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Στο στρατιωτικό πεδίο, η αρμάδα των ΗΠΑ περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και προηγμένα συστήματα αεράμυνας. Περισσότερες από 150 πτήσεις μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο τις τελευταίες 24 ώρες άλλα 50 μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων F-35, F-22 και F-16, κατευθύνθηκαν στην περιοχή. Αυτή η ενίσχυση καθιστά σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αντιμετωπίζει τη στρατιωτική πίεση ως μπλόφα.

Το Ισραήλ, που πιέζει για επιθετική στρατηγική κατά του Ιράν, ετοιμάζεται για σενάριο πολέμου εντός των επόμενων ημερών, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν εντός εβδομάδων.

«Το αφεντικό έχει αρχίσει να βαριέται. Μερικοί από τους συνεργάτες του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητική δράση τις επόμενες εβδομάδες», είπε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Reuters: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να επισκευάζει και να οχυρώνει εγκαταστάσεις εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ

Tην ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Reuters δείχνουν ότι το Ιράν έχει πρόσφατα κατασκευάσει ένα τσιμεντένιο κάλυμμα πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε μια ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και το έχει καλύψει με χώμα, σύμφωνα με ειδικούς, προχωρώντας τις εργασίες σε μια τοποθεσία που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024 εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει θάψει τις εισόδους των τούνελ σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει οχυρώσει τις εισόδους των τούνελ κοντά σε μια άλλη και έχει επισκευάσει τις βάσεις πυραύλων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι εικόνες αυτές προσφέρουν μια εικόμα από τις δραστηριότητες του Ιράν σε ορισμένες από τις τοποθεσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντάσεων με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, απειλώντας παράλληλα με στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.