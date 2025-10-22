Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες (21/10) πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «πιθανόν του οφείλει πολλά χρήματα» όταν ρωτήθηκε για σχετικό δημοσίευμα των New York Times στο οποίο φέρεται να αξιώνει τεράστια ποσά σε αποζημιώσεις για ομοσπονδιακές έρευνες σε βάρος του πριν από την εκλογή του για δεύτερη θητεία.

Ανέφερε πως «θα μπορούσε» να ισχύει πως δικηγόροι του υπέβαλαν αίτημα για αποζημίωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά «δεν γνωρίζει καν τα ποσά» και «δεν μιλάει μαζί τους».

«Όμως υπέστην μεγάλη ζημία», πρόσθεσε.

Ο Τόντ Μπλανς, αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μιλά στο Οβάλ Γραφείο.

«Η απόφαση αυτή θα πρέπει να περάσει από το γραφείο μου. Κι είναι πολύ παράξενο ότι θα πάρω μια απόφαση με την οποία θα πληρώνω εμένα τον ίδιο», σχολίασε σε δημοσιογράφους ο αμερικανός πρόεδρος που τον ρώτησαν σχετικά με το δημοσίευμα αυτό στο Οβάλ Γραφείο.

«Αν πάρω χρήματα από τη χώρα μας, θα κάνω κάτι καλό με αυτά, θα τα δώσω σε φιλανθρωπίες ή στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Πρωτοφανής αξίωση αλλά και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

Παρόμοια περίπτωση στην οποία Αμερικανός Πρόεδρος αξιώνει αποζημίωση από την ίδια την κυβέρνηση της οποίας ηγείται δεν έχει υπάρξει ξανά στην αμερικανική ιστορία ενώ σοβαρό είναι το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων των αξιωματούχων που θα αναλάβουν την κατάθεση ή και την έγκριση του αιτήματος.

Ένας από τους πρώην δικηγόρους του Τραμπ, ο Τόντ Μπλανς, είναι αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, δηλαδή δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς αλλά απέρριψε την υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων των υψηλών αξιωματούχων.

«Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών σε θέματα εργασιακής ηθικής και δεοντολογίας», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Τσαντ Γκιλμάρτιν.

Ντόναλντ Τραμπ

Στο επίκεντρο ομοσπονδιακών ερευνών

Μετά το τέλος της πρώτης θητείας του (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος ομοσπονδιακών ερευνών ιδίως για παράνομες προσπάθειες ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου του 2020, στις οποίες κέρδισε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, και διότι διατήρησε στην κατοχή του διαβαθμισμένα κρατικά έγγραφα.

Οι έρευνες εγκαταλείφθηκαν αφού επανεξελέγη στο κορυφαίο αξίωμα πέρυσι.

Στο παρελθόν, έχει κριθεί ένοχος σε δίκη στη Νέα Υόρκη για 34 κατηγορίες στην υπόθεση χρηματισμού πορνοστάρ αλλά το δικαστήριο αρνήθηκε να του επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή.

(Με πληροφορίες από New York Times, France 24)

