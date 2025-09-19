O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, απείλησε την Παρασκευή να δολοφονήσει τον Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, ηγέτη της ομάδας Χούθι της Υεμένης, και να υψώσει τη σημαία του Ισραήλ πάνω από την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κατζ είπε: «Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, έρχεται η σειρά σου. Θα ανταμώσεις την κυβέρνησή σου και όλα τα μέλη του δειλού “άξονα του κακού” που περιμένουν στα βάθη της κόλασης», αναφερόμενος στη δολοφονία του πρωθυπουργού της κυβέρνησης Χούθι, Αχμέντ Γκάλιμπ αλ-Ραχαουί, και αρκετών υπουργών κατά τη διάρκεια επίθεσης στη Σαναά στις 28 Αυγούστου.

Η σημαία των Χούθι «θα αντικατασταθεί από τη μπλε και λευκή σημαία του Ισραήλ» (σ.σ σημαία της Σιόν), πρόσθεσε.

עבד אל-מלכ אל-חות'י זמנך יגיע.

תישלח לפגוש את מליאת ממשלתך ואת כל מסוכלי ציר הרשע שממתינים במעמקי הגיהנום.

הסיסמה "מוות לישראל, קללה על היהודים" הכתובה על הדגל החות'י תוחלף בדגל ישראל כחול לבן שיתנוסס בבירת תימן המאוחדת. September 19, 2025

Στις 28 Αυγούστου, από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, σκοτώθηκαν 12 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Χούθι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Ραχαουί και αρκετούς άλλους υπουργούς.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones, στοχεύοντας πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή κατευθύνονται προς αυτό. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις της είναι αντίποινα για τη συνεχιζόμενη γενοκτονική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ισραηλινή επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.100 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες.