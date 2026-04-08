Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όμπρεϊ Πλάζα περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ηθοποιό Κρίστοφερ Άμποτ, λίγο περισσότερο απ’ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της Τζεφ Μπαένα.

Εκπρόσωποι της πρωταγωνίστριας της σειράς «White Lotus» επιβεβαίωσαν την εγκυμοσύνη της στα αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ μια πηγή δήλωσε στο περιοδικό People: «Ήταν μια υπέροχη έκπληξη μετά από μια συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά», προσθέτοντας: «Νιώθουν πολύ ευλογημένοι».

Η Πλάζα, 41 ετών, αναμένεται να γεννήσει το φθινόπωρο. Η Πλάζα και ο Άμποτ συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο ανεξάρτητο ψυχολογικό δράμα «Black Bear», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς το 2020 και έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν στην αναβίωση του έργου του Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ «Danny and the Deep Blue Sea» εκτός Μπρόντγουεϊ το 2023, η οποία διήρκεσε μέχρι τον Ιανουάριο του 2024.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της Πλάζα ήρθε πάνω από ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τζεφ Μπαένα, ο οποίος αυτοκτόνησε στις αρχές του 2025.

Η Μπαένα και ο Πλάζα άρχισαν να βγαίνουν το 2011 και παντρεύτηκαν 10 χρόνια αργότερα.