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Η Μαντόνα συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Η «βασίλισσα της ποπ» κατά την παραμονή της στη χώρα επισκέφθηκε τα Μετέωρα, την Κέρκυρα αλλά και την Πάτμο, καταγράφοντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε νέο φωτογραφικό υλικό στον λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας στους θαυμαστές της μια ακόμη γεύση από την ελληνική της απόδραση. Σε ορισμένες από τις εικόνες βρίσκεται στο εσωτερικό του Μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, όπου συνομιλεί με έναν μοναχό, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ποζάρει δίπλα σε άγαλμα.

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Από την ανάρτηση δεν απουσιάζουν ούτε εικόνες από τη βραδιά των γενεθλίων της, όπου η Μαντόνα φαίνεται να χορεύει, αλλά και φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις. Στη λεζάντα που συνόδευσε το νέο της άλμπουμ, η τραγουδίστρια έγραψε: «Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου».