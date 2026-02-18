Η δεύτερη μέρα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στη Γενεύη έληξε απότομα την Τετάρτη το πρωί, μετά από μόλις δύο ώρες συζητήσεων.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σχολιάσει την «δύσκολη» πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων, η οποία διήρκεσε έξι ώρες, και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι καθυστερεί την πρόοδο.

«Μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο», είπε. «Έθεσα ένα σαφές καθήκον στην ουκρανική αντιπροσωπεία: να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι παραγωγικές και να αυξήσουν τις πιθανότητες για ειρηνικές λύσεις».

Μετά το τέλος των συνομιλιών, ο Ζελένσκι φέρεται να δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp: «Βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν, επειδή οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες».

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που βρισκόταν επί τόπου, προέβη επίσης σε μια σύντομη δήλωση, περιγράφοντας τις συζητήσεις ως «εντατικές και ουσιαστικές».

«Στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας, συζητήθηκαν τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά θέματα, καθώς και παράμετροι ασφάλειας και μηχανισμοί εφαρμογής πιθανών αποφάσεων. Ορισμένα ζητήματα διευκρινίστηκαν, ενώ άλλα παρέμειναν υπό περαιτέρω συντονισμό», ανέφερε.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, χαρακτήρισε επίσης τις συνομιλίες «δύσκολες, αλλά επαγγελματικές», προσθέτοντας ότι «η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα». Δεν δόθηκε ακριβής ημερομηνία.

Before the start of today's work of the delegations in Geneva, I held a meeting with the Ukrainian team.



February 18, 2026

Οι εγγυήσεις ασφάλειας και οι προτεινόμενες παραχωρήσεις εδαφών παραμένουν στο επίκεντρο της αδιέξοδης κατάστασης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Μόσχα αγωνίζεται για να αναγκάσει την Ουκρανία να παραχωρήσει τμήματα της περιοχής του Ντονμπάς. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα απορρίψει οποιαδήποτε τέτοια παραχώρηση εδαφών.

Η μεσολάβηση των ΗΠΑ — με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Kούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ — αναμένεται να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις εδαφικές διαφορές όταν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες.

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη είχαν ήδη επισκιαστεί σε κάποιο βαθμό από την ανανέωση των εχθροπραξιών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση την ίδια ημέρα που ξεκίνησαν οι συνομιλίες.

«Η Ρωσία εξαπολύει επίθεση ακόμη και την ίδια ημέρα που ξεκινούν οι νέες μορφές διαπραγματεύσεων στη Γενεύη — τριμερείς και διμερείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δείχνει πολύ καθαρά τι θέλει η Ρωσία και τι πραγματικά επιδιώκει», δήλωσε, προτρέποντας τους αξιωματούχους των ΗΠΑ να πιέσουν τη Μόσχα να απέχει από περαιτέρω επιθέσεις.

Πηγή: Times

