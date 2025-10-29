Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ ότι θα μειώσουν την παρουσία των στρατευμάτων τους στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης με την Ουκρανία, καθώς επικεντρώνονται σε προτεραιότητες ασφάλειας σε άλλα μέρη του κόσμου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας την Τετάρτη.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε αργότερα την κίνηση αυτή, αλλά αρνήθηκε ότι αποτελεί ένδειξη μειωμένης δέσμευσης προς το ΝΑΤΟ.

Ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τις ασκήσεις, περίπου 80.000 με 100.000 αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται συνήθως σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να μειώσει δραστικά τον αριθμό τους και να αφήσει ένα κενό ασφαλείας, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μια όλο και πιο επιθετική Ρωσία.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανεξετάζει τη στρατιωτική της «στάση» στην Ευρώπη και αλλού, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα αποτελέσματα της επανεξέτασης δεν αναμένεται να γίνουν γνωστά πριν από τις αρχές του επόμενου έτους.

Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει πρόσφατα την αμυντική του θέση στην ανατολική του πτέρυγα, που συνορεύει με τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, μετά από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου από drones, αερόστατα και ρωσικά αεροσκάφη.

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ θα «σταματήσει την εναλλαγή στην Ευρώπη μιας ταξιαρχίας που είχε στρατευματά της σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ», συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης στη Ρουμανία.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν σταθμευμένοι στη Ρουμανία. Τον Απρίλιο, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 1.700 Αμερικανοί στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί εκεί. Μια ταξιαρχία αριθμεί συνήθως από 1.500 έως 3.000 στρατιώτες.

ΗΠΑ: Στροφή προς τον «ινδοειρηνικό»

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ιονούτ Μοστεάνου, δήλωσε ότι η απόφαση αντανακλά τη στροφή της Ουάσιγκτον «προς την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού» και ότι ο αριθμός των συμμαχικών στρατευμάτων θα παραμείνει πάνω από τον αριθμό που υπήρχε πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία.

«Η στρατηγική μας συνεργασία είναι σταθερή, προβλέψιμη και αξιόπιστη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «παραμένουν προσηλωμένες στη Ρουμανία».

«Η ισχυρή παρουσία μας και η διαρκής δέσμευσή μας στην Ευρώπη παραμένουν σταθερές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την Eastern Sentry», μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς, έγραψε. Δεν ανέφερε τη μείωση των στρατευμάτων.

Μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, το ΝΑΤΟ ενίσχυσε την παρουσία του στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης στέλνοντας επιπλέον πολυεθνικές μάχιμες ομάδες στη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Πολλοί περισσότεροι ευρωπαίοι στρατιώτες είναι τώρα σταθμευμένοι εκεί.

Η δήλωση του υπουργείου ανέφερε ότι η «απόφαση των ΗΠΑ έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία και τη δραστηριότητά του στην ανατολική πτέρυγα, γεγονός που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να προσαρμόσουν τη στρατιωτική τους στάση στην περιοχή».

Σε δήλωση που εκδόθηκε αργότερα την Τετάρτη, ο Στρατός των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική ανέφερε ότι η 2η Ταξιαρχία Πεζικού της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας θα επιστρέψει στη βάση της στο Κεντάκι, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά ότι κανένα άλλο αμερικανικό στρατεύμα δεν θα μετακινηθεί στην Ευρώπη για να την αντικαταστήσει.

